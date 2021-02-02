Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

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Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, с помощью которых они смогут купить продукты. Об этом пишут «Известия».

По сведениям издания, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах, в котором перечислены разработанные ведомством меры, направленные на обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Речь, в частности, идет о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). По словам источника издания в правительстве, в Минпромторге уверены, что такой поддержкой для россиян могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили изданию, что это документ был направлен в аппарат правительства в декабре прошлого года. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что вопрос реализации таких мер в кабинете министров пока не обсуждают. Источник в правительстве рассказал «Известиям», что Минпромторг предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве на протяжении долгого времени. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.

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