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Власти Москвы опровергли планы по введению продовольственных карточек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Оснований для ввода системы продовольственных карточек в Москве нет. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается. Мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — объяснил Немерюк. Он подтвердил, что в московских магазинах в прошлом месяце наблюдался временный ажиотаж и «торговля работала на пределе». Однако сейчас ситуация, по его словам, стабилизировалась.

«Гречки всем хватает, оливкового масла. Рис есть. Эта мера с точки зрения продовольственных карточек пока не актуальна», — заявил Немерюк.

Глава департамента отметил, что сейчас в Москве в торговых сетях есть запасы продовольствия на 30–45 дней. Сбоев с поставками продуктов в городе нет.

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С инициативой о введении карточек на продукты в связи с кризисом выступили 14 апреля представители производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей.

Согласно их предложению, такие карточки можно было бы раздать наименее обеспеченным гражданам, а затем каждый месяц обеспечивать их пополнение на 10 тыс. руб. На эти деньги можно было бы покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства. По мнению авторов предложения, это позволило бы помочь наиболее пострадавшим от кризиса россиянам и обеспечить спрос на товары.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: продовольствие, Москва, карточки
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