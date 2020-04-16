Власти Москвы опровергли планы по введению продовольственных карточек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Оснований для ввода системы продовольственных карточек в Москве нет. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается. Мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — объяснил Немерюк. Он подтвердил, что в московских магазинах в прошлом месяце наблюдался временный ажиотаж и «торговля работала на пределе». Однако сейчас ситуация, по его словам, стабилизировалась.

«Гречки всем хватает, оливкового масла. Рис есть. Эта мера с точки зрения продовольственных карточек пока не актуальна», — заявил Немерюк.

Глава департамента отметил, что сейчас в Москве в торговых сетях есть запасы продовольствия на 30–45 дней. Сбоев с поставками продуктов в городе нет.