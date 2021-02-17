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Политика ,  
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Путин увидел требование людьми «ощутимых перемен» перед выборами

Близость думских выборов «повышает градус дискуссии» в парламент, заявил президент. Сегодня люди «не просто ждут, а справедливо требуют» перемен, считает глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Владимир Путин начал встречу с главами думских фракций, она проходит в видеоформате. Ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент заявил, что близость думских выборов «повышает градус дискуссии» в парламенте. «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — подчеркнул он.

Определять итоги выборов должны россияне, в этот период нельзя допустить любые попытки вмешательства, заявил президент. «Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — сказал Путин. По мнению президента, «такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе».

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В период предстоящей избирательной кампании депутаты должны «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог и демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, считает глава государства. Работать следует не только со своими сторонниками, но и с теми, кто не следит за политикой или придерживается отличной точки зрения и настроен критично, указал президент.

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<p>Владимир Путин</p>

Выборы депутатов Государственной VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В январе на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил задачи по выборам в Госдуму. Как сообщили РБК два участника мероприятия, оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%.

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Нынешний состав Госдумы в целом устраивает, пересказывал слова Кириенко другой участник мероприятия. По мнению Кириенко, представители партий парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны и, несмотря на разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России.

На выборах в Госдуму в 2016 году единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника, явка составила 47,9%. КПРФ набрала 13,3%, ЛДПР — 13,1%, эсэры — 6,2%.

Авторы
Анастасия Батманова, Георгий Тадтаев
Владимир Путин выборы Государственная Дума
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