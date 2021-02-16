В Кремле назвали сроки возобновления работы Путина в очном формате

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Очный формат мероприятий с участием президента России Владимира Путина может возобновиться в течение нескольких месяцев, однако точно сказать пока нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что очный формат мероприятий с президентом однозначно будет восстановлен.

Путин начал проводить совещания в удаленном режиме с 1 апреля, объяснив это напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусной инфекцией.