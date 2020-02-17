СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве чеченского боевика в Берлине постоянно общался с ветеранами ФСБ, следует из данных биллинга его телефона. Убийство произошло в августе 2019 года, Генпрокуратура ФРГ заподозрила в причастности Россию

Полицейские на месте убийства Зелимхана Хангошвили (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.

Расследователи ссылаются на биллинги его телефона. По их данным, одним из постоянных контактов Красикова был Эдуард Бендерский, ветеран КГБ и глава благотворительного фонда «Вымпел». На сайте фонда указывается, что Бендерский уволился в запас после службы в КГБ в 1994 году. С 1997 года он возглавляет частное охранное предприятие «Вымпел-А». На его сайте указано, что оно обеспечивает безопасность клиентов «не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ, а также странах дальнего зарубежья». По данным расследования Life, датированного январем 2017 года, «Вымпел-А», в частности, занимается охраной нефтяного бизнеса российских компаний в Ираке. Как следует из данных, которые публикуют издания, Бендерский неоднократно посещал и офис организации «Вымпел-А».

По данным издания, в июле 2019 года созвоны Красикова и Бендерского учащаются, всего они поговорили более 20 раз. Это происходит незадолго до убийства Хангошвили в Берлине. Также Красиков созванивался с сотрудниками «Вымпел-А».

Эдуард Бендерский в разговоре с The Insider заявил, что с Красиковым он не знаком, и отказался от дальнейших комментариев.

РБК направил запрос в фонд ветеранов ФСБ «Вымпел». Согласно данным системы «Спарк», руководителем ЧОП «Вымпел-А» является Анатолий Пичуров, который также является совладельцем нескольких других частных охранных структур («Вымпел-А-1», «Вымпел-Тактик», «Вымпел-А Крым» и «Титан-М»). 50% «Вымпел-А» принадлежит Жанне Бендерской и некой Светлане Бельской. Эдуард Бендерский в настоящее время долей в компании не владеет, но возглавляет ассоциацию организаций и ветеранов «Группы «Вымпел».