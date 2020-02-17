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СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве чеченского боевика в Берлине постоянно общался с ветеранами ФСБ, следует из данных биллинга его телефона. Убийство произошло в августе 2019 года, Генпрокуратура ФРГ заподозрила в причастности Россию
Полицейские на месте убийства Зелимхана Хангошвили (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.

Расследователи ссылаются на биллинги его телефона. По их данным, одним из постоянных контактов Красикова был Эдуард Бендерский, ветеран КГБ и глава благотворительного фонда «Вымпел». На сайте фонда указывается, что Бендерский уволился в запас после службы в КГБ в 1994 году. С 1997 года он возглавляет частное охранное предприятие «Вымпел-А». На его сайте указано, что оно обеспечивает безопасность клиентов «не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ, а также странах дальнего зарубежья». По данным расследования Life, датированного январем 2017 года, «Вымпел-А», в частности, занимается охраной нефтяного бизнеса российских компаний в Ираке. Как следует из данных, которые публикуют издания, Бендерский неоднократно посещал и офис организации «Вымпел-А».

По данным издания, в июле 2019 года созвоны Красикова и Бендерского учащаются, всего они поговорили более 20 раз. Это происходит незадолго до убийства Хангошвили в Берлине. Также Красиков созванивался с сотрудниками «Вымпел-А».

Эдуард Бендерский в разговоре с The Insider заявил, что с Красиковым он не знаком, и отказался от дальнейших комментариев.

РБК направил запрос в фонд ветеранов ФСБ «Вымпел». Согласно данным системы «Спарк», руководителем ЧОП «Вымпел-А» является Анатолий Пичуров, который также является совладельцем нескольких других частных охранных структур («Вымпел-А-1», «Вымпел-Тактик», «Вымпел-А Крым» и «Титан-М»). 50% «Вымпел-А» принадлежит Жанне Бендерской и некой Светлане Бельской. Эдуард Бендерский в настоящее время долей в компании не владеет, но возглавляет ассоциацию организаций и ветеранов «Группы «Вымпел».

В Европу Красиков вылетает уже с паспортом на имя Соколова и новым телефоном. Биллинг этого устройства показывает, что 17 августа 2019 года он вылетел в Париж, где провел несколько дней, 20 августа — в Варшаву. Оттуда он отправился в Берлин.

Об этих же перемещениях Вадима Красикова в декабре 2019 года сообщала Генпрокуратура Германии. Тогда ведомство сообщило, что Красиков прибыл в Европу с паспортом на чужое имя, приложив к заявлению на визу справку из компании, связанной с российским Минобороны.

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Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника войн в Чечне и Южной Осетии, произошло в Берлине 23 августа 2019 года. Киллер расстрелял его из пистолета Glock с глушителем. Вскоре подозреваемый в преступлении был задержан. 30 августа 2019 года было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat и Spiegel, в котором говорилось о его предполагаемой связи с российскими спецслужбами. О том, что убийство могло быть организовано российскими властями, говорила также Генпрокуратура Германии.

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В российском МИДе утверждения о связи убийцы с российскими спецслужбами называли домыслами. «Призываем воздерживаться от скоропалительных выводов до окончания расследования, которое находится в самой начальной стадии», — говорилось в заявлении дипведомства.

Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Нагаев
При участии: Майя Бобенко
Теги: ФСБ, спецоперация, Берлин, убийство
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