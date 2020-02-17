Начальник московской полиции подал в отставку

Начальник полиции по Москве Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Перестановки пройдут также в руководстве УМВД в столичных округах. В МВД нашли нового кандидата на должность главы УМВД по ЗАО, уволенного после дела Голунова

Сергей Плахих (слева) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД. Когда будет подписан рапорт, собеседники РБК не уточнили.

По словам собеседника РБК, одним из кандидатов на место начальника полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев. Пост Зиновьева, в свою очередь, может занять Алексей Школкин, руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово, отмечает один из собеседников РБК.

РБК направил запрос в управление общественных связей МВД и в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Чем известен генерал-майор Сергей Плахих Генералу Плахих 56 лет. В милиции он с 1985 года, начинал службу в Киргизской СССР. С 1991 по 1993 год занимал руководящие должности в милиции Бишкека, после чего работал в управлении МВД по Саратовской области. В 2000-м возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный. Затем возглавлял отделение милиции по району Новокосино и криминальную милицию по Восточному округу Москвы. В 2011 возглавил УВД по ВАО, с 2016 по 2017 год возглавлял УМВД по Калужской области. После это был назначен начальником полиции Москвы. Является почетным сотрудником МУРа.

Перестановки, по информации источников РБК, также планируются в руководстве УМВД некоторых столичных округов. Например, найдена кандидатура на должность начальника УВД по Западному административному округу столицы — это генерал-майор Анатолий Фещук, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу.