Иран представил подлодку нового класса с крылатыми ракетами

Подлодка «Фатех» после завершения испытаний вошла в состав ВМС Ирана. По некоторым данным, разработку собственных субмарин Тегеран начал после того, как столкнулся со сложностями при эксплуатации российских подлодок «Палтус»

Подлодка «Фатех» (Фото: Hossein Dalirian / Twitter)

В воскресенье, 17 февраля, президент Ирана Хасан Роухани представил подлодку «Фатех» («Завоеватель»), оснащенную торпедами и крылатыми ракетами. Она стала первой субмариной подобного класса, произведенной Ираном самостоятельно, сообщает Al Jazeera.

Ввод в строй подлодки состоялся в провинции Хомозган, на берегу Персидского залива. Как сообщает агентство Mehrnews со ссылкой на представителей ВМС, водоизмещение дизель-электрической подлодки составляет порядка 600 т, она способна погружаться на глубину до 200 м. Срок ее автономной работы под водой составляет пять недель.

Во время церемонии Роухани выступил с речью, в которой заявил о готовности иранцев защитить страну от любой агрессии. «Мы не будем склоняться перед державой-гегемоном. Мы готовы пожертвовать собой и пролить свою кровь, чтобы защитить Иран», — сказал он.

Видео с кадрами испытаний подлодки в Twitter опубликовал иранский телеканал Press TV.