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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Иран представил подлодку нового класса с крылатыми ракетами
Подлодка «Фатех» после завершения испытаний вошла в состав ВМС Ирана. По некоторым данным, разработку собственных субмарин Тегеран начал после того, как столкнулся со сложностями при эксплуатации российских подлодок «Палтус»
Подлодка «Фатех» (Фото: Hossein Dalirian / Twitter)

В воскресенье, 17 февраля, президент Ирана Хасан Роухани представил подлодку «Фатех» («Завоеватель»), оснащенную торпедами и крылатыми ракетами. Она стала первой субмариной подобного класса, произведенной Ираном самостоятельно, сообщает Al Jazeera.

Ввод в строй подлодки состоялся в провинции Хомозган, на берегу Персидского залива. Как сообщает агентство Mehrnews со ссылкой на представителей ВМС, водоизмещение дизель-электрической подлодки составляет порядка 600 т, она способна погружаться на глубину до 200 м. Срок ее автономной работы под водой составляет пять недель.

Во время церемонии Роухани выступил с речью, в которой заявил о готовности иранцев защитить страну от любой агрессии. «Мы не будем склоняться перед державой-гегемоном. Мы готовы пожертвовать собой и пролить свою кровь, чтобы защитить Иран», — сказал он.

Видео с кадрами испытаний подлодки в Twitter опубликовал иранский телеканал Press TV.

Испытания подлодки «Фатех» проходили несколько лет. Ранее в феврале министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что субмарина прошла финальные испытания и может быть введена в строй. По его словам, «Фатех» отвечает всем современным мировым стандартам. Как пишет Al Jazeera, значимость подлодки объясняется тем, что на ней впервые в истории ВМС Ирана реализована система вертикального запуска ракет.

В настоящее время на вооружении Ирана уже стоят три подводные лодки проекта 877ЭКМ «Палтус», построенные в России в 1991–1992 годах. Также ВМС Ирана эксплуатируют мини-субмарины «Гадир» собственного производства и несколько подлодок, построенных в Северной Корее. Как уточняет Al Jazeera, ВМС Ирана столкнулись с проблемами при использовании российских подлодок, обладающих надводным водоизмещением порядка 2300 т, из-за их габаритов. Маневрирование «Палтусов» у берегов Ирана, в Персидском заливе, оказалось затруднено из-за мелководья. По этой причине Тегеран с 2006 года начал разработку сверхмалых субмарин.

«Иран довольно давно работает над подводным лодками собственного производства: например, в строю более двух десятков сверхмалых «Гадир», оснащенных всего двумя торпедными аппаратами и являющихся «близкими родственниками» северокорейских «Йоно». «Фатех» — более крупное изделие и после примерно пяти лет испытаний вполне может усилить потенциал Военно-морских сил Исламской Республики», — пояснил РБК эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Стефанович.

Эксперт отметил, что разработки Ирана в сфере крылатых ракет во многом основаны на советских технологиях, полученных от Украины. «Крылатые ракеты, в том числе и морского базирования, у Ирана есть, не в последнюю очередь благодаря реверс-инжинирингу Х-55, поставленных с Украины в начале 2000-х. Однако их точность и надежность, тем более в случае подводного пуска из, предположительно, торпедных аппаратов, требует дополнительного подтверждения. Также неясно, на какую роль будет сделан акцент — противокорабельную или ударную — против сухопутных целей», — добавил он.

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Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

В начале февраля Иран представил еще одну новую военную разработку — крылатую ракету «Ховейзе» с заявленным радиусом действия более 1350 км. До этого, в декабре, Тегеран официально подтвердил, что продолжает испытания баллистических ракет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Иран, подлодка
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