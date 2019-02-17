Иран представил подлодку нового класса с крылатыми ракетами

Испытания подлодки «Фатех» проходили несколько лет. Ранее в феврале министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что субмарина прошла финальные испытания и может быть введена в строй. По его словам, «Фатех» отвечает всем современным мировым стандартам. Как пишет Al Jazeera, значимость подлодки объясняется тем, что на ней впервые в истории ВМС Ирана реализована система вертикального запуска ракет.
В настоящее время на вооружении Ирана уже стоят три подводные лодки проекта 877ЭКМ «Палтус», построенные в России в 1991–1992 годах. Также ВМС Ирана эксплуатируют мини-субмарины «Гадир» собственного производства и несколько подлодок, построенных в Северной Корее. Как уточняет Al Jazeera, ВМС Ирана столкнулись с проблемами при использовании российских подлодок, обладающих надводным водоизмещением порядка 2300 т, из-за их габаритов. Маневрирование «Палтусов» у берегов Ирана, в Персидском заливе, оказалось затруднено из-за мелководья. По этой причине Тегеран с 2006 года начал разработку сверхмалых субмарин.
«Иран довольно давно работает над подводным лодками собственного производства: например, в строю более двух десятков сверхмалых «Гадир», оснащенных всего двумя торпедными аппаратами и являющихся «близкими родственниками» северокорейских «Йоно». «Фатех» — более крупное изделие и после примерно пяти лет испытаний вполне может усилить потенциал Военно-морских сил Исламской Республики», — пояснил РБК эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Стефанович.
Эксперт отметил, что разработки Ирана в сфере крылатых ракет во многом основаны на советских технологиях, полученных от Украины. «Крылатые ракеты, в том числе и морского базирования, у Ирана есть, не в последнюю очередь благодаря реверс-инжинирингу Х-55, поставленных с Украины в начале 2000-х. Однако их точность и надежность, тем более в случае подводного пуска из, предположительно, торпедных аппаратов, требует дополнительного подтверждения. Также неясно, на какую роль будет сделан акцент — противокорабельную или ударную — против сухопутных целей», — добавил он.
В начале февраля Иран представил еще одну новую военную разработку — крылатую ракету «Ховейзе» с заявленным радиусом действия более 1350 км. До этого, в декабре, Тегеран официально подтвердил, что продолжает испытания баллистических ракет.