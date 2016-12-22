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Иран подтвердил недавнее испытание баллистической ракеты
Политика, 13:52
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Иран подтвердил недавнее испытание баллистической ракеты

Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде подтвердил агентству Fars, что Тегеран недавно испытал баллистическую ракету.

«Мы испытываем наши ракеты, и последняя операция стала важным испытанием», — заявил он и добавил, что Иран проводит от 40 до 50 тестов в год. При этом генерал не уточнил модель недавно испытанной ракеты.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытание баллистической ракеты средней дальности в Иране прошло в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По словам Помпео, радиус действия ракеты позволяет ей наносить удар по Ближнему Востоку и некоторым частям Европы.

В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном
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В ответ на это в иранском МИДе заявили, что ракетная программа страны не нарушает резолюцию Совбеза и носит оборонительный характер.

В мае американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, которую Иран заключил в 2015 году с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривало, что Тегеран в обмен на снятие санкций допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Позже в Госдепе США заявили, что рассчитывают на новое соглашение с Ираном.

Теги: Иран , баллистическая ракета
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