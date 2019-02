Ведущие и ведомые: о чем в Мюнхене спорили Россия, США и ФРГ

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Выступления представителей Вашингтона, Пекина и Москвы подтвердили главный тезис доклада экспертов форума — мир вступил в эпоху противостояния трех сверхдержав

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер (Фото: Andreas Gebert / REUTERS)

Мир как пазл

«Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся, — призывал на открытии конференции в пятницу, 15 февраля, ее председатель Вольфганг Ишингер. — Нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира. Недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий».

Для обсуждения того, каким образом действовать дальше, на трехдневную конференцию в Мюнхен приехали почти 600 мировых политиков, экспертов и представителей гражданского общества. Художественной метафорой нынешнего положения дел в мире, по мнению организаторов конференции, является разобранный пазл, который ради всеобщей безопасности необходимо собрать: к началу конференции они подготовили доклад «Большой пазл: кто соберет все части» (The Great Puzzle: Who will pick up all the pieces), тему «разобранности» международных отношений в своем выступлении затронула и канцлер Германии Ангела Меркель. (В конце своей речи она ответила на вопрос, кто соберет мозаику разрушающегося миропорядка: «Мы все вместе». Зал аплодировал ей несколько минут.)

Что же касается центрального тезиса доклада — утверждения, что на смену старому либеральному миропорядку приходит эра противостояния сверхдержав: России, США и Китая, — то эта тема получила развитие во время выступления глав иностранных делегаций в субботу, 16 февраля​​. «Америка сильна как никогда, и Америка вновь стала лидером на мировой арене», — убеждал собравшихся вице-президент США Майк Пенс. Хотя, по оценке экспертов Мюнхенской конференции, нынешняя администрация США недостаточно внимательна к союзникам и сложившимся альянсам. В Мюнхене Пенс подтвердил эту точку зрения, призвав партнеров действовать в одном русле с Вашингтоном. Вице-президент США призвал Евросоюз, который не стал единогласно признавать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуаидо законным президентом, немедленно сделать это, а также выйти из ядерной сделки с Ираном.