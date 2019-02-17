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Ведущие и ведомые: о чем в Мюнхене спорили Россия, США и ФРГ
В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Выступления представителей Вашингтона, Пекина и Москвы подтвердили главный тезис доклада экспертов форума — мир вступил в эпоху противостояния трех сверхдержав
Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер (Фото: Andreas Gebert / REUTERS)

Мир как пазл

«Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся, — призывал на открытии конференции в пятницу, 15 февраля, ее председатель Вольфганг Ишингер. — Нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира. Недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий».

Для обсуждения того, каким образом действовать дальше, на трехдневную конференцию в Мюнхен приехали почти 600 мировых политиков, экспертов и представителей гражданского общества. Художественной метафорой нынешнего положения дел в мире, по мнению организаторов конференции, является разобранный пазл, который ради всеобщей безопасности необходимо собрать: к началу конференции они подготовили доклад «Большой пазл: кто соберет все части» (The Great Puzzle: Who will pick up all the pieces), тему «разобранности» международных отношений в своем выступлении затронула и канцлер Германии Ангела Меркель. (В конце своей речи она ответила на вопрос, кто соберет мозаику разрушающегося миропорядка: «Мы все вместе». Зал аплодировал ей несколько минут.)

Что же касается центрального тезиса доклада — утверждения, что на смену старому либеральному миропорядку приходит эра противостояния сверхдержав: России, США и Китая, — то эта тема получила развитие во время выступления глав иностранных делегаций в субботу, 16 февраля​​. «Америка сильна как никогда, и Америка вновь стала лидером на мировой арене», — убеждал собравшихся вице-президент США Майк Пенс. Хотя, по оценке экспертов Мюнхенской конференции, нынешняя администрация США недостаточно внимательна к союзникам и сложившимся альянсам. В Мюнхене Пенс подтвердил эту точку зрения, призвав партнеров действовать в одном русле с Вашингтоном. Вице-президент США призвал Евросоюз, который не стал единогласно признавать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуаидо законным президентом, немедленно сделать это, а также выйти из ядерной сделки с Ираном.

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«Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников», — также отметил он. Конкретные страны вице-президент не назвал, однако ранее Вашингтон уже критиковал Турцию за планы по закупке у Москвы комплексов С-400. Продолжают разниться позиции у ЕС и США и по «Северному потоку-2», и по отношениям с Россией.

По «Северному потоку-2», основным сторонником которого в Европе является Германия, у Пенса и канцлера Германии Меркель вышла заочная дискуссия. В пятницу, отвечая на вопрос украинского депутата Светланы Залищук, Меркель заявила, что Европе необходима диверсификация источников газа. «Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы продолжат существовать», — отметила она. По словам Меркель, зависимость от российского газа не обусловлена тем, по какому трубопроводу он подается: «Российский газ остается российским газом, поступает ли он через Украину или через Балтийское море». «Если мы в период холодной войны, — отметила Меркель, — в больших объемах импортировали российский газ, то я не знаю, почему сейчас менее подходящее время, чтобы называть Россию партнером». Пенс, в свою очередь, призвал европейские страны отказаться от проекта. «Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока», — сказал он. Позднее Меркель ему ответила, что утверждения о ненадежности Москвы в качестве поставщика энергии безосновательны.

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На фоне пикировки европейских и американских политиков речь члена Политбюро КНР Яна Цзечи звучала умиротворяюще. «Строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества» — общий выбор абсолютного большинства как всего мира, так и китайского народа, заверил он. Отвечая на заявление Пенса о том, что компания Huawei является угрозой национальной безопасности европейских союзников и ее надо исключить из разработки сетей связи пятого поколения (5G), Цзечи заявил, что европейцы сами знают, в чем заключаются их интересы, и призвал США «читать поменьше лекций».

Роль России в глобальной головоломке

Как и все годы после присоединения Крыма, Россия упоминалась в выступлениях большинства лидеров. К предыдущим проблемам вроде санкций и военного конфликта в Донбассе добавилась проблема Керченского пролива, возможность новых санкций в связи с инцидентом в нем и приостановка Вашингтоном и Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая на панельной дискуссии 15 февраля, заявил, что действия России приводят к росту роли НАТО. «НАТО сейчас имеет большее значение, чем когда-либо, потому что наш старый противник снова в игре», — сказал министр. Россия, продолжил Уильямсон, несмотря на все ее возражения, явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения, в которой он не заинтересован и начинать которую он не хочет (Сергей Лавров в ответ назвал его «министром войны»).

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Меркель в своей довольно эмоциональной речи отметила, что после распада СССР и падения Берлинской стены Европа рассчитывала на другие отношения с Россией, но все изменилось после событий на Украине. По словам Меркель, несмотря на то что архитектура безопасности, сложившаяся после Второй мировой войны, устарела, ее нельзя полностью демонтировать. «Очень плохая новость в этом году — расторжение ДРСМД», — сказала она далее. Она поддержала санкции в отношении России, но отметила, что «стратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией». К сказанному Меркель добавила, что не хотела бы, чтобы Европа лишилась всякого влияния на Россию. «Мы, конечно, не хотим, чтобы все было отдано в распоряжение Китаю, мы хотим оставить за собой какое-то влияние», — отметила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступавший на одной сессии с Майком Пенсом и Яном Цзечи, заявил, что Европа позволила втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией и тем самым отказалась от идеи единого «общеевропейского дома». «Выбор был сделан в пользу «натоцентричности» и логики «ведущий — ведомый», — сказал Лавров. Он предложил европейским странам вместе с Россией заняться «работой по обеспечению неделимости экономического развития на нашем общем материке». «Усиление экономической взаимосвязанности в Евразии могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности. Напомню: всем нам еще предстоит выполнить обязательство, принятое на саммите ОБСЕ в Астане 2010 года, — построить на пространстве от Ванкувера до Владивостока свободное, демократическое, общее и неделимое сообщество безопасности», — заключил Лавров.

С кем в Мюнхене встречался Сергей Лавров

За два дня, которые глава МИД России пробыл в Мюнхене, он, по его собственным словам, провел более двух десятков двусторонних встреч — с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности​ Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Яном Цзечи, президентом Сербии Александром Вучичем, коллегами из Бельгии, Нидерландов, Хорватии, Армении, Южной Кореи, Судана, Молдавии, а также главой Совбеза Иракского Курдистана Масруром Барзани.

Самыми продолжительными стали переговоры с японским коллегой Таро Коно, которые прошли в российском генконсульстве в Мюнхене (остальные переговоры, кроме встречи в коллегой из Китая, проходили в центре баварской столицы в отеле Bayerischer Hof — традиционном месте проведения Мюнхенской конференции). По итогам переговоров, отвечая на вопрос РБК, успеют ли стороны заключить мирный договор до саммита G20, который пройдет этим летом в Японии, Лавров ответил: «У нас, у российской стороны, нет никаких сроков. И мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно». Он также повторил тезисы Москвы о необходимости признания Японией российского суверенитета над оспариваемыми Токио Курильскими островами и рассказал о планах посетить Токио для продолжения переговоров.

Автор: Александр Атасунцев, Мюнхен
Теги: Мюнхенская конференция, Сергей Лавров, ДРСМД, Безопасность
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