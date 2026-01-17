 Перейти к основному контенту
0

Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и киберспорта

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России и киберспорта
Сюжет
Война санкций
Под санкции попали Паралимпийский комитет России и его глава Павел Рожков, Федерация компьютерного спорта России и ее президент, киберспортсмен Дмитрий Смит, а также боец ММА Яков Букин
Дмитрий Смит
Дмитрий Смит (Фото: Вероника Зорина / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против трех физических и двух юридических лиц из России. Об этом сообщается на сайте его офиса.

«Благодаря введению этих санкций наша страна напоминает миру перед началом зимних Олимпийских игр 2026 года, что спорт не вне политики», — говорится в сообщении.

Под ограничения, которые включают блокировку активов, попали:

  • Паралимпийский комитет России и его глава Павел Рожков;
  • Федерация компьютерного спорта России и ее президент, киберспортсмен Дмитрий Смит;
  • боец ММА Яков Букин.

Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру»
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые санкции в скором времени. Он также напомнил, что в США находится украинская делегация, в которую вошли глава его офиса Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, он дожидается их докладов «ближе к вечеру по киевскому времени».

«Главная задача для украинской делегации — дать всю реальную информацию о последствиях российских ударов», — пояснил украинский лидер.

Президент называл эту зиму «самой холодной и темной» с начала военных действий. По его словам, энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребностей в электроэнергии. На Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство называло последние удары «ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

