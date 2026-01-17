Экс-генсек НАТО заявил, что США стали использовать язык, как у гангстеров

По оценке бывшего генсека НАТО, США используют тему Гренландии, в том числе чтобы отвлечь внимание от решения российско-украинского кризиса

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп использует в отношении Гренландии формулировки, схожие с высказываниями «гангстеров» из России и Китая, передает Financial Times (FT).

«Теперь мы видим, как Соединенные Штаты используют язык, очень близкий к языку гангстеров, которых они должны контролировать в Москве, Пекине и так далее», — сказал он.

Расмуссен добавил, что Трамп использует тему Гренландии «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз», таких как конфликт России с Украиной. «Разногласия на Западе играют на руку России. Я уверен, Москва надеется, что Гренландия станет айсбергом, который потопит НАТО. Так что это выходит за рамки Дании и Гренландии», — добавил бывший глава альянса.

Он также призвал Данию предложить США три инициативы: модернизировать оборонное соглашение 1951 года для расширения американского военного присутствия в Гренландии; заключить инвестиционную сделку по разработке месторождений критически важных минералов; создать соглашение о стабильности для противодействия влиянию России и Китая.

Трамп в качестве оправдания притязаний США на Гренландию заявил, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности, а Дания «ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию». Он настаивает, что у берегов острова находятся русские и китайские эсминцы и подводные лодки.

Американская сторона неоднократно заявляла, что Дания не способна защитить остров. В частности, Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из «двух собачьих упряжек». В ответ на это глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что страна увеличила вклад в обороноспособность острова, выделив дополнительное финансирование.

Кроме того, военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать в Гренландию в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) на фоне притязаний США на остров. Об участии в маневрах объявили Дания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия и Нидерланды.

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Левитт заявила, что развертывание европейских войск в Гренландии никак не влияет на решения Трампа, в том числе «на его цель приобрести Гренландию».

Гренландия считается полуавтономной территорией в составе Королевства Дания — с широкой внутренней автономией по Акту о самоуправлении 2009 года, но без собственной внешней и оборонной политики, которая остается компетенцией Дании. 27 апреля 1951 года США и Королевство Дания подписали соглашение об обороне Гренландии. Оно возлагает на Штаты значительную роль в военной защите острова. Речь в документе идет о совместной обороне в рамках НАТО и о том, что США помогают Дании, когда та не в состоянии самостоятельно создать нужную инфраструктуру, сохраняя при этом датский суверенитет над территорией.