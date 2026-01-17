 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Министр обороны Бельгии сообщил о плане «Б» на случай захвата Гренландии

План «Б» не предусматривает военной конфронтации, ЕС не сможет победить Соединенные Штаты, сотрудничество по вопросам безопасности в любом случае будет продолжено, заявил бельгийский министр. Он не верит в аннексию Гренландии
Тео Франкен
Тео Франкен (Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не верит, что Соединенные Штаты нападут на Гренландию, сообщил он телеканалу VRT.

Если же США решат присоединить остров военным путем, это станет пересечением красной линии и приведет к распаду НАТО, в этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план «Б». «План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — сказал министр (цитата по HLN.be), не став раскрывать его суть.

По словам Франкена, о военном противостоянии с США речи не идет: «Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Американцы имеют колоссальное военное превосходство, особенно в этом регионе. Посмотрите на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении». Глава Минобороны призвал делать все возможное, чтобы придерживаться плана «А».

Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию
Политика
Нуук, Гренландия

Даже в случае раскола в Североатлантическом альянсе ЕС продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу коллективной безопасности, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе на Украине», добавил Франкен. Он выразил надежду, что напряженность вокруг Гренландии исчезнет, «не доведя дело до критической точки», а международная разведывательная миссия европейских союзников на острове принесет результаты, «чтобы можно было сосредоточиться на других проблемах, таких как Украина, Ближний Восток и Иран».

Военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать в Гренландию в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) на фоне притязаний США на остров. Об участии в маневрах объявили Дания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. VRT отмечает, что цель миссии — не «сдерживающий фактор», а политический сигнал США: европейцы готовы поддержать Данию без военной эскалации.

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Левитт заявила, что развертывание европейских войск в Гренландии никак не влияет на решения президента Дональда Трампа, в том числе «на его цель приобрести Гренландию». В Вашингтоне настаивают, что остров нужен США для национальной безопасности, а Дания не способна его защитить. Накануне республиканец пригрозил пошлинами государствам, которые не поддерживают его намерения.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бельгия Гренландия США Евросоюз
