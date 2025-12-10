Москалькова пообещала решить вопрос о возврате мирных россиян с Украины

Москалькова: Москва решит с Киевом вопрос о возвращении россиян в скором времени

Татьяна Москалькова (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Москва договорилась с Киевом решить вопрос возвращения российских мирных жителей в Россию «в самое ближайшее время», заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В самое ближайшее время договорились с украинской стороной решить вопросы гуманитарного характера, стоящие на повестке дня», — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос о возможности возвращения мирных жителей в Россию в 2025 году.

В ноябре омбудсмен обратилась к украинской стороне и попросила забрать находящихся в Курске граждан Украины, которых ранее эвакуировали российские военные из зоны боевых действий.

В начале октября Москалькова заявила, что Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области, добавив, что Россия будет добиваться возвращения каждого. За день до этого на границе Белоруссии и Украины России были возвращены десять жителей Суджанского района Курской области, а также десять российских граждан, удерживавшихся в специализированных учреждениях на территории Украины.

Россия также передала Украине 20 украинских граждан в начале октября. Обмен проходил в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле.