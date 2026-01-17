Финансовая гвардия Италии задержала судно, пришедшее из Новороссийска

В Италии арестовали судно с 33 тыс. т металлического сырья. По данным Финансовой гвардии, судно заходило в Новороссийск, а в бортовых документах выявили фальсификации. Россия называла задержания судов пиратством

Судно с 33 тыс. т металлического сырья, вышедшее из порта Новороссийска, было арестовано Финансовой гвардией Италии, об этом говорится в сообщении ведомства, передает информационное агентство AGI.

Его арестовали в порту Бриндизи после проверки импортной декларации и документов таможней. Финансовая гвардия заявила, что при тщательной проверке определила наличие фальсификаций и изменения в бортовой документации, касающейся остановок и погрузочных операций судна.

Судно следовало под флагом «небольшого острова в Океании», передает AGI. Cогласно данным портала для отслеживания судов Marinetraffic, в порту Бриндизи находится судно HIZIR REIS по флагом Тувалу типа «балкер» (специализированное морское судно для перевозки насыпных грузов, таких как уголь, руда, зерно, цемент), вышедшее из порта Новороссийска.

Капитана судна подозревают в воспрепятствовании проверке и введении органов в заблуждение. Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа находятся под следствием.

В управлении Фингвардии в Бриндизи не раскрыли название судна и детали операции, включая состав экипажа.

Ранее финские власти арестовали российское грузовое судно Fitburg, следовавшие из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту в момент задержания находились 14 человек — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Fitburg подозревали в диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле, идущем из Хельсинки в Таллин через Финский залив.

Судно было арестовано для проведения предварительного расследования. Позже Fitburg покинуло порт Кантвик и было выдворено из территориальных вод Финляндии. Однако полиция страны в рамках расследования «на основании веских улик» оставила под арестом до 11 января гражданина Азербайджана. Еще трем членам экипажа, включая одного россиянина, запретили покидать страну.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя остановку танкера Boracay во Франции, называл подобные действия пиратством.