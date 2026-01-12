Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно

Fitburg покинул порт Кантвик в Киркконумми. На судне находились 14 человек. Трем из них, включая россиянина, запретили покидать Финляндию. Еще один член экипажа арестован по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля

Фото: Roni Rekomaa / Reuters

Финляндия освободила грузовое судно Fitburg, задержанное местными властями в канун Нового года, сообщает Yle.

Судно покинуло порт Кантвик в Киркконумми. Выход корабля за пределы территориальных вод Финляндии контролировала погранслужба.

Fitburg подозревали в диверсии подводного телекоммуникационного кабеля, идущего из Хельсинки в Таллин через Финский залив. Судно было арестовано для проведения предварительного расследования. Следствие продолжается.

Судно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту в момент задержания находились 14 человек — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Полиция расследует дело Fitburg по статьям о тяжком причинении вреда имуществу, покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и подозрении в тяжком нарушении телекоммуникационной связи. Одного из членов экипажа арестовали 11 января «на основании веских улик». По данным Yle, речь идет о гражданине Азербайджана. Еще трем членам экипажа, среди которых россиянин, запретили покидать Финляндию.

По данным The New York Times, судно принадлежит Fitburg Shipping Company Ltd. Им управляет Albros Shipping and Trading Ltd. Штаб-квартира организации находится в Турции.

Полиция Латвии 2 января рассказала о повреждении другого подводного телекоммуникационного кабеля, принадлежащего частной компании. Он соединяет прибрежный поселок Швянтойи (Литва) и город Лиепая (Латвия), расстояние между ними — около 65 км. О причине повреждения не сообщалось.