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Министры Ирана и Пакистана встретились после ударов Тегерана

Глава МИД Ирана встретился с премьером Пакистана после ударов Тегерана

На полях ВЭФ в Давосе прошла встреча министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахияна с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. Об этом сообщил МИД Ирана.

«Министр передал премьеру Пакистана приветствие президента нашей страны и назвал отношения между двумя странами глубокими и историческими, подчеркнув готовность Тегерана максимально их расширять», — говорится в сообщении.

Вечером 16 января Иран нанес удар по позициям группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. Эта салафитская сепаратистская организация действует на территории Пакистана и Ирана и выступает за независимость иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

Пакистанский МИД сообщил, что в результате иранской атаки погибли двое детей и еще трое получили ранения. Ведомство охарактеризовало атаку как нарушение суверенитета Пакистана и предупредило Тегеран о серьезных последствиях.

Цель двух стран, по словам министра — увеличить объем товарооборота в два раза до $5 млрд, Тегеран готов укреплять сотрудничество с Исламабадом в области энергетики, добычи нефти и газа. Кроме того, глава иранского МИДа подчеркнул необходимость установления прямого авиасообщения между столицами стран «в целях облегчения взаимодействия людей и укрепления сотрудничества между иранскими и пакистанскими бизнесменами».

Иран нанес ракетный удар по «Армии справедливости» в Пакистане
Политика
Фото:Irgc Official Webiste / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пакистанский премьер, в свою очередь, подтвердил готовность Исламабада к укреплению двусторонних отношений, а также вновь выразил соболезнования по поводу недавнего теракта в иранском Кермане у могилы командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, где погибли около 100 человек.

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