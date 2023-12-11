Евросоюз начал обсуждение гарантий безопасности Украины

ЕС начал переговоры о гарантиях безопасности Украине, но не согласовал новый транш на €500 млн, против выступает Венгрия. Путин подчеркивал, что гарантии безопасности Украине возможны только при обеспечении безопасности России

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Сейчас следует не сокращать поддержку Украины, а напротив — усилить и ускорить ее, с этим согласились большинство министров на встрече глав МИД стран Евросоюза, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы уже начали диалог и экспертные консультации с Украиной по поводу будущих обязательств в области безопасности. Мы должны обеспечить оперативную и военную поддержку, да. Но мы также должны работать над предсказуемым долгосрочным финансированием», — сказал он.

Министры на встрече не смогли договориться об еще одном транше Украине на €500 млн из Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

Власти некоторых стран в Евросоюзе полагают, что Венгрия мешает помочь Украине и противится процессу ее интеграции для того, чтобы получить больше денег для себя, пишет Politico. Дело в том, что год назад Еврокомиссия приостановила выделение Венгрии около $22 млрд в рамках программ помощи бедным экономикам, от Будапешта потребовали провести ряд реформ, связанных с защитой прав человека и верховенством закона. После этого власти Венгрии провели некоторые изменения в судебной системе, но все требования Евросоюза не удовлетворили.

Официально Венгрия отвергает связь между деньгами для себя и вопросом помощи Украине. Как пишет Politico, власти европейских стран опасаются, что если пойти Будапешту навстречу, то это облегчит положение в краткосрочной перспективе, но станет проблемой в долгосрочной.

Власти Германии, которая занимает второе место по объемам помощи Украине после США, уже предупредили, что следует быть готовыми помогать Киеву еще больше — «когда другие ослабнут». России «не стоит ожидать, что мы уступим», поскольку та «нарушила всякое понимание мира и безопасности в Европе», добавил канцлер Олаф Шольц.

Российская сторона требует прекратить военную помощь со стороны Запада в адрес Украины и заявляет, что этот процесс не помешает достичь поставленных целей.

Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России, заявил в июле 2023 года президент Владимир Путин.