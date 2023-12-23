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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина впервые провели обмен письмами для военнопленных

Москалькова: Россия и Украина впервые провели обмен письмами для военнопленных
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия и Украина впервые провели обмен передачами и письмами для военнопленных от родственников, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

«Совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она.

Омбудсмен уточнила, что обмен был проведен на российско-украинской границе по взаимной договоренности с коллегой из Верховной Рады Дмитрием Лубинцом.

Лубинец в телеграм-канале сообщил, что передача посылок и писем состоялась при участии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). Омбудсмен также отметил, что благодаря взаимным гуманитарным договоренностям сторон четыре украинских гражданина вернулись в страну из России. При этом из Украины в Россию также «выехали граждане для воссоединения семьи», добавил он.

Омбудсмены России и Украины посетили по 119 военнопленных
Политика
Татьяна Москалькова во время посещения военнопленных

В конце ноября омбудсмены России и Украины одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран. Москалькова отметила, что условия содержания и медицинское обслуживание украинских пленных соответствуют международным нормам. Лубинец написал, что каждый военнопленный «сыт, снабжен гигиеническими средствами, имеет право на труд, имеет возможность выходить на прогулки».

Ранее российский обмудсмен сообщала, что украинский коллега передал несколько писем российских военнопленных, которые те написали родственникам.

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Теги
военнопленные Татьяна Москалькова Украина
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