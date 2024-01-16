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Военная операция на Украине ,  
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В Давосе непублично обсудили «дипломатический выход» по Украине

NYT: на форуме в Давосе чиновники и бизнес поддержали дипломатию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Давосе обсуждают необходимость дипломатии для завершения боев на Украине, пока Киев отказывается от переговоров, которые могут заморозить конфликт. Москва требует для урегулирования признать ее суверенитет над новыми регионами
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Представители стран мира и бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе публично выражают поддержку Украины и обеспокоенность снижением внешней помощи, но в частных беседах настаивают на дипломатическом прекращении конфликта, пишет New York Times.

Как выяснило издание, тема конфликта на Украине была заметной, но не доминирующей среди делегатов.

Перед началом форума власти Украины в четвертый раз провели встречу по своему плану урегулирования для 83 стран мира и отвергли возможность переговоров, которые привели бы к прекращению огня и заморозке конфликта по нынешней линии фронта.

Киев отказывается пойти на перемирие без более широкого урегулирования. Его требования состоят в выходе на границы 1991 года, выплате компенсаций и фиксации того, что конфликт завершен. Москва отвергает любые мирные планы, которые не учитывают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

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Политика
Владимир Зеленский

На форуме перед сотнями людей выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал ужесточить санкции против России, но не высказал прямых просьб о поставках наступательных вооружений, отмечает NYT. «Вы нужны нам на Украине, чтобы строить, реконструировать, восстанавливать нашу жизнь», — обратился он к аудитории инвесторов.

Украина будет работать с любым президентом США, хотя «радикальные голоса Республиканской партии» создали напряженность среди украинского народа, признался Зеленский. Он пояснил, что «во время войны все болит сильнее, все чувствительнее», а Киеву нужен мир во всем мире.

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Кремль настаивает, что предпочитает дипломатический путь решения конфликта. «Но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Давос давосский форум дипломатия
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