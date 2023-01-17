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Шольц заменит главу Минобороны Ламбрехт на министра из Нижней Саксонии

Spiegel: Канцлер Германии Шольц назначит новым министром обороны главу МВД Нижней Саксонии
Кандидат на пост министра — 62-летний Борис Писториус, он состоит в возглавляемой канцлером Олафом Шольцем СДПГ с 2013 года и занимает пост главы министерства внутренних дел одной из самых крупных земель Германии
Бория Писториус
Бория Писториус (Фото: Moritz Frankenberg / dpa / Global Look Press)

Новым министром обороны Германии вместо ушедшей в отставку Кристине Ламбрехт станет глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус, сообщает Spiegel.

Financial Times также сообщает со ссылкой на парламентские источники в Берлине, что канцлер Германии Олаф Шольц выбрал в качестве нового министра обороны Писториуса.

Писториусу 62 года, он с 2013 года состоит в возглавляемой Шольцем Социал-демократической партии и занимает пост министра внутренних дел одной из крупнейших земель Германии.

Ламбрехт стала министром обороны в декабре 2021 года, ранее она занимала посты министра юстиции и защиты прав потребителей (с 2019-го по 2021 год) и министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (2021 год).

Ламбрехт подала в отставку с поста главы Минобороны 16 января, объяснив решение повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешало должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии».

Отставки Ламбрехт требовали лидеры оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц и Маркус Зёдер. Они высказывали недовольство новогодним обращением министра, в котором она, выступая на фоне фейерверков, сказала, что из-за ситуации на Украине, где почти 11 месяцев идут боевые действия, получила «много особых впечатлений». Лидер оппозиции заявили, что «каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера». Издание Welt отмечало, что министра также критиковали и за «вялотекущую политику» в отношении оснащения бундесвера.

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Шольц первоначально занял сторону Ламбрехт и назвал ее «первоклассным министром обороны». Также он заявил об удивлении критикой, однако позднее принял отставку.

Накануне Spiegel в числе возможных кандидатов назвал главу администрации канцлера Германии Вольфганга Шмидта, сопредседателя Социал-демократической партии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль.

Bild писала, что в числе претендентов были статс-секретарь федерального Минобороны Симтье Мёллер и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Издание отмечало, что Олаф Шольц при поиске будущего кандидата «чересчур ориентируется» на его пол, так как стремится сохранить в правительстве 50-процентную долю женщин.

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Германия Минобороны Олаф Шольц отставки и назначения
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