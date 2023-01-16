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Канцлер Германии принял отставку министра обороны

Шольц принял отставку главы Минобороны Германии Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристине Ламбрехт, заявила представитель правительства страны, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что преемника Ламбрехт не будут объявлять до 17 января. Представитель кабмина пообещала, что нового главу Минобороны выберут «своевременно». Объясняя задержку, она сослалась на «уважение к решению министра».

Ламбрехт подала прошение об отставке 16 января. Bild и Spiegel называют возможными кандидатами на освободившуюся должность руководителя администрации канцлера Вольфганга Шмидта, уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля и министра труда Хубертуса Хайля.

Свое решение уйти с поста Ламбрехт объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям. По ее словам, это мешает должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии».

Отставки Ламбрехт требовали, в частности, лидеры оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц и Маркус Зёдер. Поводом стало новогоднее обращение: министр сказала, что на фоне ситуации на Украине получила «много особых впечатлений» и встретилась «со многими интересными и прекрасными людьми».

Welt отмечает, что министра критиковали и за «вялотекущую политику» по оснащению бундесвера. Поводом для осуждения стало и то, что она летала со своим совершеннолетним сыном на отдых на правительственном вертолете, пишет Politico.

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Шольц при этом встал на сторону Ламбрехт и назвал ее «первоклассным министром обороны». Он добавил, что удивлен критическим замечаниям в ее сторону.

Ламбрехт заняла пост министра обороны в 2021 году. До этого она работала министром юстиции и защиты прав потребителей и министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.

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Германия отставка Олаф Шольц

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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