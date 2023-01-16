Spiegel назвала возможных кандидатов на пост министра обороны ФРГ

По данным Spiegel, Кристине Ламбрехт уже сегодня объявит об уходе с должности, а на пост нового главы Минобороны могут претендовать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и глава администрации канцлера Вольфганг Шмидта

Кристина Ламбрехт (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти Германии обсуждают, кто может занять пост министра обороны страны после отставки нынешней главы ведомства Кристине Ламбрехт, сообщает Spiegel. По данным издания, она объявит об уходе с должности уже в понедельник, 16 января.

В числе возможных кандидатов источники издания называют главу администрации канцлера Вольфганга Шмидта, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль.

По данным газеты Bild, среди претендентов также фигурируют статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Мёллер и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Газета писала, что канцлер Олаф Шольц при поиске будущего кандидата «чересчур ориентируется» на его пол, так как стремится сохранить в правительстве 50-процентную долю женщин.

Ламбрехт возглавила Минобороны ФРГ в декабре 2021 года. О ее решении подать в отставку Bild сообщила 13 января, отмечая, что инициатива исходит от самой главы ведомства. Издание отмечало «беспрецедентную серию неудач», с которой столкнулась Ламбрехт. Среди них — новогоднее обращение министра, где она упомянула ситуацию на Украине, где 11-й месяц идут боевые действия. Министр отметила, что получила «много особых впечатлений» и провела много встреч с интересными людьми.