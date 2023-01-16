Spiegel назвала возможных кандидатов на пост министра обороны ФРГ
Власти Германии обсуждают, кто может занять пост министра обороны страны после отставки нынешней главы ведомства Кристине Ламбрехт, сообщает Spiegel. По данным издания, она объявит об уходе с должности уже в понедельник, 16 января.
В числе возможных кандидатов источники издания называют главу администрации канцлера Вольфганга Шмидта, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль.
По данным газеты Bild, среди претендентов также фигурируют статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Мёллер и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Газета писала, что канцлер Олаф Шольц при поиске будущего кандидата «чересчур ориентируется» на его пол, так как стремится сохранить в правительстве 50-процентную долю женщин.
Ламбрехт возглавила Минобороны ФРГ в декабре 2021 года. О ее решении подать в отставку Bild сообщила 13 января, отмечая, что инициатива исходит от самой главы ведомства. Издание отмечало «беспрецедентную серию неудач», с которой столкнулась Ламбрехт. Среди них — новогоднее обращение министра, где она упомянула ситуацию на Украине, где 11-й месяц идут боевые действия. Министр отметила, что получила «много особых впечатлений» и провела много встреч с интересными людьми.