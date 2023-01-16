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Глава Минобороны Германии перед отставкой потушила в своей квартире пожар

Bild: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт потушила загоревшийся в ее доме рождественский венок
Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт (Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press)

В квартире ушедшей сегодня в отставку министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в воскресенье произошло задымление. Об этом сообщает издание Bild.

Очевидцы увидели дым из квартиры Ламбрехт в берлинском районе Фридрихсхайн. По данным издания, загорелся рождественский венок. Ламбрехт сама потушила возгорание еще до прибытия пожарной службы.

16 января стало известно, что Ламбрехт подала прошение об отставке. Свое решение министр объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешает должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии». Канцлер Олаф Шольц принял отставку.

Ламбрехт стала министром обороны в декабре 2021 года, а до этого занимала посты министра юстиции и защиты прав потребителей (с 2019 по 2021 год) и министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (2021 год). Bild и Spiegel называют среди возможных кандидатов на должность главы оборонного ведомства главу администрации канцлера Вольфганга Шмидта, уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля и министра труда Хубертуса Хайля.

Теги
Германия Минобороны Пожар Bild
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