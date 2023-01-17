Клишас ответил Балицкому на призыв ввести смертную казнь в Запорожье

Смертную казнь не могут ввести в регионе только на основе действующего там военного положения, заявил Андрей Клишас. Ранее врио главы Запорожья Евгений Балицкий призвал разрешить применять в области высшую меру наказания

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Действие в регионе военного положения — это не основание для отмены там моратория на смертную казнь, написал в своем телеграм-канале глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

«Конституция и решения КС таких исключений не знают. Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», — подчеркнул он.

Военное положение действует в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Эти регионы вошли в состав России после сентябрьских референдумов. Накануне, 16 января, ввести возможность применять смертную казнь в Запорожской области призвал врио губернатора Евгений Балицкий. «Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса», — сказал он.

Тема отмены запрета на смертную казнь, который Конституционный суд бессрочно ввел в 1999 году, стала активно обсуждаться после того, как Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года и объявила о решении перестать быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В частности, тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев увидел в этом «хорошую возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране».

В течение года Медведев еще несколько раз возвращался к этой теме. Например, в ноябре он сказал, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен «в случае необходимости», а в декабре допустил, что сделать это можно, не меняя Конституцию, если изменится позиция Конституционного суда.

Глава КС Валерий Зорькин пояснял, что возврат смертной казни невозможен ни парламентским законом, ни референдумом, ни поправкой к Конституции. Президент Владимир Путин в этом вопросе сослался на позицию Зорькина. В Кремле заявили, что не ведут дискуссий о возможной отмене моратория.