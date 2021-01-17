ТВ Израиля сообщило о переговорах Байдена и Ирана о ядерной сделке
Советники избранного президента США Джо Байдена начали переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Об этом сообщает излаильский 21 телеканал.
По данным канала, официальные лица США за несколько дней до инаугурации Байдена передали Израилю информацию о возобновившемся диалоге с Тегераном по поводу ограничений на разработку ядерного оружия.
Иерусалим со своей стороны намерен добиваться расширения ядерной сделки: он хочет включить в нее ограничения на иранскую программу баллистических ракет, а также поддержку Тегераном террористической деятельности.
США вышли из принятого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подразумевающего ограничения на производство Ираном обогащенного урана, в 2018 году. После этого соглашение фактически прекратило существовать.