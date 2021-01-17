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ТВ Израиля сообщило о переговорах Байдена и Ирана о ядерной сделке

Советники избранного президента от его имени начали диалог с Тегераном о восстановлении ядерной сделки. В Израиле захотели ее расширить, включив туда ограничение поддержки терроризма и разработки баллистических ракет
Фото: Vahid Salemi / AP
Фото: Vahid Salemi / AP

Советники избранного президента США Джо Байдена начали переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Об этом сообщает излаильский 21 телеканал.

По данным канала, официальные лица США за несколько дней до инаугурации Байдена передали Израилю информацию о возобновившемся диалоге с Тегераном по поводу ограничений на разработку ядерного оружия.

Иерусалим со своей стороны намерен добиваться расширения ядерной сделки: он хочет включить в нее ограничения на иранскую программу баллистических ракет, а также поддержку Тегераном террористической деятельности.

В США обвинили Иран в попытке «ядерного вымогательства»
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Фото:Atomic Energy Organization of Iran / AP

США вышли из принятого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подразумевающего ограничения на производство Ираном обогащенного урана, в 2018 году. После этого соглашение фактически прекратило существовать.

В конце ноября в провинции Мазендеран на севере Ирана был убит «отец ядерной программы» Ирана ученый Мохсен Фахризаде. Автомобиль, в котором он находился обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. В Тегеране считают, что к гибели ядерщика причастен Израиль.

После этого в январе 2021 года Иран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного до 20% урана. В Госдепартаменте США назвали это «попыткой ядерного вымогательства» и выразили уверенность, что ядерная программа Тегерана в конечном итоге потерпит неудачу.

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Байден во время предвыборной кампании неоднократно допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по ядерной сделке. После выборов 3 ноября американские СМИ заявляли, что команда избранного президента обсуждает возможность возвращения к СВПД.

При этом газета The New York Times в ноябре 2020-го писала, что действующий президент Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность нанесения удара по объекту в Фордо. Как рассказали собеседники издания, таким образом Трамп хотел затруднить Байдену возрождение ядерной сделки.

Автор
Михаил Котляр
США Иран Джо Байден ядерная сделка
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