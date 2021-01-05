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Политика ,  
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В США назвали «ядерным вымогательством» обогащение Ираном урана до 20%

В Вашингтоне считают, что в итоге Тегеран потерпит неудачу. США намерены и дальше добиваться от МАГАТЭ контроля действий Ирана. Ранее Иран запустил процесс обогащения урана до 20%, что выходит за рамки ядерной сделки
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Обогащение урана до 20%, о котором 4 января сообщил Иран, является попыткой вымогательства, которая в итоге потерпит неудачу. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента, передает ТАСС.

«Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, США будет продолжать информировать МАГАТЭ о происходящем в Иране и рассчитывают на мониторинг со стороны агентства. Кроме того, по данным Госдепартамента, Тегеран сохранил значительную часть документации о прошлой ядерной программе и оставил на службе профильных специалистов.

Иран запустил производство обогащенного до 20% урана
Политика
Фото:Hamid Foroutan / ISNA / AP

Ранее в понедельник агентство Mehr со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщило, что Иран запустил процесс обогащение урана до 20% в Фордо, что значительно превышает предельные показатели, установленные ядерной сделкой 2015 года.

В декабре 2020 года иранское правительство приняло закон, разрешающий производство обогащенного урана на территории страны. 2 января Тегеран официально уведомил МАГАТЭ о скором запуске производства радиоактивного вещества в Фордо.

Иран сообщил ООН о планах по обогащению урана выше согласованного лимита
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Изначально Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), принятый в 2015 году Ираном и США, Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Германией, предполагал обогащение урана не выше 4%.

После выхода Вашингтона в 2018 году из ядерной сделки и фактического развала соглашения Тегеран начал постепенно восстанавливать свою ядерную программу. По плану, в стране будет ежегодно производиться как минимум 120 кг обогащенного до 20% урана. Кроме того, власти Ирана запретили любые проверки своих ядерных объектов.

Автор
Михаил Котляр
США Иран уран иранская ядерная программа
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