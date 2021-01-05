В США назвали «ядерным вымогательством» обогащение Ираном урана до 20%

В Вашингтоне считают, что в итоге Тегеран потерпит неудачу. США намерены и дальше добиваться от МАГАТЭ контроля действий Ирана. Ранее Иран запустил процесс обогащения урана до 20%, что выходит за рамки ядерной сделки

Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Обогащение урана до 20%, о котором 4 января сообщил Иран, является попыткой вымогательства, которая в итоге потерпит неудачу. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента, передает ТАСС.

«Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, США будет продолжать информировать МАГАТЭ о происходящем в Иране и рассчитывают на мониторинг со стороны агентства. Кроме того, по данным Госдепартамента, Тегеран сохранил значительную часть документации о прошлой ядерной программе и оставил на службе профильных специалистов.

Ранее в понедельник агентство Mehr со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщило, что Иран запустил процесс обогащение урана до 20% в Фордо, что значительно превышает предельные показатели, установленные ядерной сделкой 2015 года.