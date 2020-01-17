NYT узнала о проверке Минюстом причастности экс-главы ФБР к утечкам в СМИ

Прокуроры подозревают экс-главу ФБР Джеймса Коми в том, что он мог слить в СМИ секретную информацию о перехваченном документе из России. NYT допускает, что расследование может быть политически мотивированным

Джеймс Коми (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Минюст США расследуют утечку в СМИ секретной информации о российском правительственном документе, которая произошла несколько лет назад, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По информации издания, прокуроры подозревают, что к инциденту причастен экс-глава ФБР Джеймс Коми. Речь идет о двух публикациях — в NYT и газете The Washington Post. В них упоминается российский документ, который смогли перехватить работающие на разведку Нидерландов хакеры, передавшие его в ФБР. Собеседники NYT уточняют, что данные о самом существовании этого документа являются секретными.

Как пишет газета, документ сыграл ключевую роль в решении Коми объявить в июле 2016 года, что ФБР не будет рекомендовать предъявлять обвинения тогдашнему кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый сервер во время исполнения обязанностей госсекретаря.

Расследование утечки 2017 года началось в последние месяцы, что может вызвать вопросы о его политической мотивированности, пишет NYT: обычно прокуроры и ФБР открывают подобные дела примерно в то же время, когда конфиденциальная информация появляется в СМИ. Газета указывает, что Минюст также ведет расследование в отношении бывшего заместителя Коми Эндрю Маккейба. Кроме того, президент США Трамп регулярно называл Коми источником утечек, и это уже второе расследование Минюста в отношении экс-главы ФБР, заключает газета.