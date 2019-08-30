В Минюсте США обвинили экс-главу ФБР Коми в нарушении трудового договора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,59 -0,21 EUR Бирж. 73,61 -0,32 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,93 64,78 EUR Нал. 74,15 72,18 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 497,70 -4,00 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России Мнение, 07:33 Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Политика, 07:29 Грузовик врезался в дом в Новосибирске Общество, 07:07 Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Экономика, 07:00 Почему Россия наращивает импорт отходов Pro, 07:00 Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии Общество, 06:46 Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море Общество, 06:28 В Минюсте США обвинили экс-главу ФБР Коми в нарушении трудового договора Политика, 06:18 В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,7 Общество, 06:06 Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете Общество, 05:49 Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября Общество, 05:11 Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными Политика, 04:51 Совет Безопасности ООН продлил срок пребывания миссии в Ливане Политика, 04:33 Минобороны сообщило о недельной разведактивности у границ России Политика, 03:59
Политика ,  
0 
В Минюсте США обвинили экс-главу ФБР Коми в нарушении трудового договора
Речь идет о записках, сделанных в ходе личных разговоров Коми с Трампом. Инспектор установил, что экс-директор ФБР хранил копии части из них у себя дома, а также передал копии своим адвокатам
Джеймс Коми (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Экс-директор ФБР Джеймс Коми нарушил правила и условия трудового договора, распространив информацию, которая являлась служебной, говорится в докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица.

В ходе проверки в отношении экс-директора ФБР было установлено, что он хранил и распространял записки, в которых раскрывалось содержание семи его личных бесед с американским президентом Дональдом Трампом, имевших место в период с января по апрель 2017 года.

Офис генерального инспектора установил, что записки были официальными записями ФБР, таким образом Коми нарушил установленные принципы и трудовой договор с ведомством, предоставив незасекреченную записку, содержащую чувствительную разведывательную информацию, другу для передачи журналистам. Кроме того, офис инспектора выяснил, что Коми, будучи директором ФБР, спрятал копии четырех из семи записок в своем личном сейфе дома, и после увольнения не сообщил в ведомство, что сохранил их или пытался получить разрешение на их хранение. После отставки он также передал копии четырех записок своим адвокатам без разрешения ведомства.

Политика
Подарок для Трампа: как Минюст США разоблачил бывшего главу ФБР

В докладе инспектора утверждается, что Коми также нарушил обязательство, согласно которому он в срочном порядке должен был оповестить ФБР о раскрытии информации сразу после того, как узнал, что ведомство классифицировало одну из записок, содержащую несколько названий других стран, упомянутых президентом, как конфиденциальную.

Офис инспектора предоставил результаты своего расследования Минюсту, однако ведомство не стало проводить расследование. Доклад также был предоставлен в ФБР.

Президент США Дональд Трамп, комментируя в Twitter доклад инспектора, заявил, что «еще никогда за всю историю страны не было более опозоренного и раскритикованного человека», чем Коми.

Трамп уволил Коми в мае 2017 года, обвинив его в «неспособности эффективно руководить» ФБР. В июне 2018 года Минюст установил, что в ходе расследования дела о переписке Хиллари Клинтон Коми, будучи главой ФБР, отступал от принятых в бюро и министерстве процедур, что навредило репутации обоих ведомств.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Минюст, ФБР, Джеймс Коми
Материалы по теме
Трамп назвал Коми худшим главой ФБР после обвинений в нарушении закона
Политика
Трамп счел нужным допросить экс-главу ФБР под присягой
Политика
Экс-глава ФБР нарушил нормы ведомства при расследовании дела Клинтон
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter