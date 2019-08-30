В Минюсте США обвинили экс-главу ФБР Коми в нарушении трудового договора

Речь идет о записках, сделанных в ходе личных разговоров Коми с Трампом. Инспектор установил, что экс-директор ФБР хранил копии части из них у себя дома, а также передал копии своим адвокатам

Джеймс Коми (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Экс-директор ФБР Джеймс Коми нарушил правила и условия трудового договора, распространив информацию, которая являлась служебной, говорится в докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица.

В ходе проверки в отношении экс-директора ФБР было установлено, что он хранил и распространял записки, в которых раскрывалось содержание семи его личных бесед с американским президентом Дональдом Трампом, имевших место в период с января по апрель 2017 года.

Офис генерального инспектора установил, что записки были официальными записями ФБР, таким образом Коми нарушил установленные принципы и трудовой договор с ведомством, предоставив незасекреченную записку, содержащую чувствительную разведывательную информацию, другу для передачи журналистам. Кроме того, офис инспектора выяснил, что Коми, будучи директором ФБР, спрятал копии четырех из семи записок в своем личном сейфе дома, и после увольнения не сообщил в ведомство, что сохранил их или пытался получить разрешение на их хранение. После отставки он также передал копии четырех записок своим адвокатам без разрешения ведомства.

В докладе инспектора утверждается, что Коми также нарушил обязательство, согласно которому он в срочном порядке должен был оповестить ФБР о раскрытии информации сразу после того, как узнал, что ведомство классифицировало одну из записок, содержащую несколько названий других стран, упомянутых президентом, как конфиденциальную.