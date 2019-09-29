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WP сообщила о засекречивании поступивших Клинтон сообщений задним числом

Администрация президента США Дональда Трампа начала проверять электронную почту действующих и бывших сотрудников Госдепартамента, которые вели переписку с экс-госсекретарем Хилари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

За последние несколько недель Госдеп связался со 130 сотрудниками, включая высокопоставленных чиновников, которые отчитывались лично перед Клинтон. Всем им сообщили, что отправленные несколько лет назад сообщения были засекречены задним числом и теперь могут представлять потенциальную угрозу безопасности, утверждают собеседники издания.

Практически во всех случаях, речь идет о сообщениях, которые были отправлены на личный почтовый сервер Клинтон, который она использовала будучи госсекретарем в нарушение правил.

По словам источников, Госдеп связывался с бывшими сотрудниками относительно писем около 18 месяцев назад, после чего в ведомстве, казалось, прекратили свои усилия. Однако в августе расследование активизировалось.

Неназванный сотрудник Госдепартамента заявил WP, что внешнеполитическое ведомство следует стандартному протоколу расследования, которое началось еще во времена президентства Барака Обамы и уже близится к завершению. «Это не имеет отношения к тому, кто в Белом доме», - сказал собеседник издания. По его словам, просто именно столько времени потребовалось следствию, чтобы добраться до писем, отправленных три с половиной года назад.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Хиллари Клинтон
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