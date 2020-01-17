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Лавров сообщил об участии России в конференции по Ливии в Берлине

Россия примет участие в конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы будем участвовать в конференции, которая состоится в воскресенье в Берлине», — сказал он. По его словам, российская сторона принимала участие во всех пяти подготовительных встречах, итоговые документы практически согласованы и соответствуют решениям, принятым Совбезом ООН.

Лавров также отметил, что перемирие в африканской стране соблюдается. «Главное, что перемирие все-таки соблюдается. Это уже определенный шаг вперед, и будем надеяться, что так оно и сохранится, желательно на неопределенное время», — отметил он.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пригласила на конференцию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

13 января в Москве прошли переговоры по Ливии, по итогам которых Хафтар не стал подписывать подготовленный при участии России и Турции документ в поддержку перемирия. В российском Минобороны сообщили, что фельдмаршалу требуется время, чтобы обсудить документ с союзными племенами. СМИ писали, что его не устроили некоторые формулировки.

Теги: Сергей Лавров, Ливия
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