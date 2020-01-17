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Отставка правительства Медведева ,  
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Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Он заявил, что продолжает выполнять обязанности министра. Правительство ушло в отставку 15 января
Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

«Сейчас в эти дни формируется новое правительство России. Вы будете в дальнейшем министром иностранных дел? Желаете остаться?» — спросила участница пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК. Лавров в ответ рассмеялся. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал он.

16 января во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что после окончания вуза «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.

15 января глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина, после чего президент Владимир Путин попросил всех министров продолжать исполнять свои обязанности.

В ходе пленарного заседания 16 января Государственная дума дала согласие на назначение бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В тот же день Путин подписал соответствующий указ.

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
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В соответствии с Конституцией у Мишустина есть неделя на то, чтобы представить президенту свои предложения о составе нового правительства. Премьер-министр обещал сделать это в ближайшее время.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Сергей Лавров
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