Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
«Сейчас в эти дни формируется новое правительство России. Вы будете в дальнейшем министром иностранных дел? Желаете остаться?» — спросила участница пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК. Лавров в ответ рассмеялся. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал он.
16 января во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что после окончания вуза «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.
15 января глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина, после чего президент Владимир Путин попросил всех министров продолжать исполнять свои обязанности.
В ходе пленарного заседания 16 января Государственная дума дала согласие на назначение бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В тот же день Путин подписал соответствующий указ.