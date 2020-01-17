Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Он заявил, что продолжает выполнять обязанности министра. Правительство ушло в отставку 15 января

Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

«Сейчас в эти дни формируется новое правительство России. Вы будете в дальнейшем министром иностранных дел? Желаете остаться?» — спросила участница пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК. Лавров в ответ рассмеялся. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал он.

16 января во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что после окончания вуза «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.

15 января глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина, после чего президент Владимир Путин попросил всех министров продолжать исполнять свои обязанности.

В ходе пленарного заседания 16 января Государственная дума дала согласие на назначение бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В тот же день Путин подписал соответствующий указ.