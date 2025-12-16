Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

Залужный увидел угрозы от возвращения 1 млн ветеранов ВСУ. Демобилизация грозит ростом преступности и даже гражданской войной, считает украинский экс-главком

Валерий Залужный (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил об угрозах для государства, с которыми связано возвращение с фронта украинских военнослужащих. Об этом он заявил по видеосвязи на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины». Фрагмент его речи публикуют «Новини.LIVE».

Домой вернутся около 1 млн военнослужащих, это новый вызов для государства, общества и самих ветеранов, считает экс-главком. Залужный обратил внимание, что боевые действия хоть и продолжаются, но военных внутри страны «уже назначили врагами». По его мнению, после демобилизации украинцы могут столкнуться с резким сокращением доходов, отсутствием работы и жилья, возможности самореализации, из-за чего получившие боевое опыт люди становятся уязвимыми для провокаций и стремлению к «легким деньгам».

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это как минимум. И опыт Второй мировой войны, и войны в Афганистане с ее лихими 90-ми тому подтверждение. И все это даже может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война», — рассказал Залужный.

Залужный возглавлял ВСУ с 2021 года по февраль 2024-го, после чего его сменил Александр Сырский. По результатам ноябрьского опроса, Залужный мог бы победить действующего на президентских выборах на Украине.

The Guardian писала, что эта неделя станет решающей для блока в контексте его способности повлиять на исход конфликта на Украине. Речь идет о продвижении европейских аргументов в переговорах с представителями США и о решении «по репарационному кредиту» для Киева.

После берлинских переговоров делегаций Украины и США в Берлине 14 и 15 декабря решенными можно считать 90% вопросов мирного соглашения между Киевом и Москвой, отмечали американские чиновники. Продуктивной встречу назвали секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, а также чиновник США в разговоре с Axios. Следующая встреча делегаций состоится в Майами.