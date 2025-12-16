 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный увидел угрозы от возвращения 1 млн ветеранов ВСУ. Демобилизация грозит ростом преступности и даже гражданской войной, считает украинский экс-главком
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил об угрозах для государства, с которыми связано возвращение с фронта украинских военнослужащих. Об этом он заявил по видеосвязи на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины». Фрагмент его речи публикуют «Новини.LIVE».

Домой вернутся около 1 млн военнослужащих, это новый вызов для государства, общества и самих ветеранов, считает экс-главком. Залужный обратил внимание, что боевые действия хоть и продолжаются, но военных внутри страны «уже назначили врагами». По его мнению, после демобилизации украинцы могут столкнуться с резким сокращением доходов, отсутствием работы и жилья, возможности самореализации, из-за чего получившие боевое опыт люди становятся уязвимыми для провокаций и стремлению к «легким деньгам».

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это как минимум. И опыт Второй мировой войны, и войны в Афганистане с ее лихими 90-ми тому подтверждение. И все это даже может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война», — рассказал Залужный.

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Залужный возглавлял ВСУ с 2021 года по февраль 2024-го, после чего его сменил Александр Сырский. По результатам ноябрьского опроса, Залужный мог бы победить действующего на президентских выборах на Украине.

The Guardian писала, что эта неделя станет решающей для блока в контексте его способности повлиять на исход конфликта на Украине. Речь идет о продвижении европейских аргументов в переговорах с представителями США и о решении «по репарационному кредиту» для Киева.

После берлинских переговоров делегаций Украины и США в Берлине 14 и 15 декабря решенными можно считать 90% вопросов мирного соглашения между Киевом и Москвой, отмечали американские чиновники. Продуктивной встречу назвали секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, а также чиновник США в разговоре с Axios. Следующая встреча делегаций состоится в Майами.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Валерий Залужный гражданская война Украина
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России
Политика
В Совете Европы договорились создать орган по возмещению ущерба Украине
Политика
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 22:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 22:07
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина Политика, 22:06
NYT рассказала о решающей и опасной неделе для Европы Политика, 22:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Канадского офицера обвинили в передаче секретной информации Украине Политика, 21:58
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 21:52
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 21:52
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Росстандарт поддержал идею о запрете вейпов с Чебурашкой и Лабубу Политика, 21:37
«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ Спорт, 21:37
Как выбрать правильное время для инвестиций в недвижимость Недвижимость, 21:32
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине Политика, 21:29