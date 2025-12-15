 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Марк&nbsp;Рютте и Урсула&nbsp;фон дер Ляйен
Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции собираются присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию в Берлине, пишет Reuters.

Газета El Mundo передает, что в Берлин также приедет французский президент Эмманюэль Макрон. Также на переговорах будет канцлер Германии Фридрих Мерц. Премьер Испании на встречу не приедет.

В переговорах по Украине уже наступил «переломный момент», считают фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ранее, 12 декабря, ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России. 18 декабря лидеры стран ЕС должны собраться для согласования деталей «репарационного кредита» для Украины за счет российских активов.

Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»
Политика
Рустем Умеров

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. 15 декабря стороны продолжили работу. Встреча продлилась около двух часов. Обе стороны отметили прогресс по итогам переговоров.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа Урсула фон дер Ляйен Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом в Берлине завершился
Политика
В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования
Общество
Орбан посоветовал «пристегнуть ремни» перед сложной неделей переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:25 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:25
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24