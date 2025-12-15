Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине

Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции собираются присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию в Берлине, пишет Reuters.

Газета El Mundo передает, что в Берлин также приедет французский президент Эмманюэль Макрон. Также на переговорах будет канцлер Германии Фридрих Мерц. Премьер Испании на встречу не приедет.

В переговорах по Украине уже наступил «переломный момент», считают фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ранее, 12 декабря, ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России. 18 декабря лидеры стран ЕС должны собраться для согласования деталей «репарационного кредита» для Украины за счет российских активов.

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. 15 декабря стороны продолжили работу. Встреча продлилась около двух часов. Обе стороны отметили прогресс по итогам переговоров.