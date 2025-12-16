В Белом доме назвали Маска «обдолбанным Носферату» из-за тяги к кетамину

Глава аппарата Белого дома уверена, что Маск чрезмерно пристрастился к наркотикам. Говоря о работе с ним, она заявила, что тот действует всегда «без тормозов». Сам Маск объяснял, что кетамин ему выписал врач от депрессии

Илон Маск (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и похож на «обдолбанного Носферату», заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair.

«Он ярый кетаминщик. <...> И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он сам себе хозяин», — добавила она.

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. Власти называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях названа угрозой; президент Владимир Путин призывал разоблачать ложную информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков. О рисках использования кетамина для медицинских целей без надлежащего надзора предупреждали и западные врачи и регулирующие ведомства после смерти актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера в сериале «Друзья». Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в своем доме, вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

Уайлс считает, что в моменты, когда он публикует скандальные твиты, он «принимает микродозы». Вместе с этим глава аппарата Белого дома подчеркнула, что она «не располагает информацией из первых рук» по этому вопросу.

Маск спровоцировал первый настоящий кризис президентства Трампа и стал первым испытанием для Уайлс, пишет издание. Глава администрации Трампа заявила, что была шокирована, когда основатель SpaceX «разгромил» Агентство США по международному развитию (USAID). Она была в ужасе и не поддержала инициативу из-за большого количества увольнений и потенциальных смертей из-за прекращения гумпомощи Вашингтона.

Уайлз пояснила, что решение этой проблемы легло на ее плечи, потому что «президент не знает подробностей деятельности этих небольших ведомств», а Маск решил действовать «на полной скорости, без тормозов». «У Илона такой подход: нужно все сделать быстро. Если вы сторонник постепенных изменений, вы просто не доведете свою ракету до Луны», — отметила она.

После выхода материала глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в некорректном цитировании. Она пояснила, что действительно говорила процитированные фразы, но они вырваны из контекста.

«Материал, опубликованный сегодня рано утром — лицемерно оформленная пропагандистская статья обо мне и лучших президенте, работниках Белого дома и кабмине в истории. Значительная часть контекста была отброшена, и многое из того, что я и другие сказали о президенте и команде, не было включено в интервью», — написала она в X.

Илон Маск накануне стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд по версии Forbes. Он никогда не скрывал, что принимает кетамин. В марте 2024-го бизнесмен заявлял, что этот препарат ему назначили врачи как средство от депрессии, и отвергал сообщения о злоупотреблении этим веществом.

Об употреблении Илоном Маском наркотиков одним из первых писал The Wall Street Journal. По данным издания, миллиардер создал культуру употребления наркотиков, потому что его друзья и коллеги вынуждены присоединяться из страха разочаровать его и потерять свое положение.

Летом 2025-го газета The New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что Маск гораздо активнее, чем считалось ранее, принимает наркотики, в том числе употреблял их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Из-за зависимости у бизнесмена возникли проблемы со здоровьем, он стал агрессивнее, а сам он стал зациклен на том, чтобы иметь больше детей, отмечало издание.

В ответ Маск заявил, что NYT «врет как проклятая». Спустя несколько недель он показал результаты своего теста на наркотики, который показал отсутствие в организме запрещенных веществ.

Трамп заявлял, что его не волнуют сведения о приеме Маском наркотических средств. Он назвал бизнесмена «фантастическим» и отметил, что тот проделал «отличную работу».