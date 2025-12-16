 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Белом доме назвали Маска «обдолбанным Носферату» из-за тяги к кетамину

Глава аппарата Белого дома Уайлс назвала Маска «явным кетаминщиком»
Глава аппарата Белого дома уверена, что Маск чрезмерно пристрастился к наркотикам. Говоря о работе с ним, она заявила, что тот действует всегда «без тормозов». Сам Маск объяснял, что кетамин ему выписал врач от депрессии
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и похож на «обдолбанного Носферату», заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair.

«Он ярый кетаминщик. <...> И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он сам себе хозяин», — добавила она.

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. Власти называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях названа угрозой; президент Владимир Путин призывал разоблачать ложную информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков.

О рисках использования кетамина для медицинских целей без надлежащего надзора предупреждали и западные врачи и регулирующие ведомства после смерти актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера в сериале «Друзья». Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в своем доме, вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика
Бизнес

Уайлс считает, что в моменты, когда он публикует скандальные твиты, он «принимает микродозы». Вместе с этим глава аппарата Белого дома подчеркнула, что она «не располагает информацией из первых рук» по этому вопросу.

Маск спровоцировал первый настоящий кризис президентства Трампа и стал первым испытанием для Уайлс, пишет издание. Глава администрации Трампа заявила, что была шокирована, когда основатель SpaceX «разгромил» Агентство США по международному развитию (USAID). Она была в ужасе и не поддержала инициативу из-за большого количества увольнений и потенциальных смертей из-за прекращения гумпомощи Вашингтона.

Уайлз пояснила, что решение этой проблемы легло на ее плечи, потому что «президент не знает подробностей деятельности этих небольших ведомств», а Маск решил действовать «на полной скорости, без тормозов». «У Илона такой подход: нужно все сделать быстро. Если вы сторонник постепенных изменений, вы просто не доведете свою ракету до Луны», — отметила она.

Илон Маск призвал упразднить Евросоюз
Политика
Илон Маск

После выхода материала глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в некорректном цитировании. Она пояснила, что действительно говорила процитированные фразы, но они вырваны из контекста.

«Материал, опубликованный сегодня рано утром — лицемерно оформленная пропагандистская статья обо мне и лучших президенте, работниках Белого дома и кабмине в истории. Значительная часть контекста была отброшена, и многое из того, что я и другие сказали о президенте и команде, не было включено в интервью», — написала она в X.

Илон Маск накануне стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд по версии Forbes. Он никогда не скрывал, что принимает кетамин. В марте 2024-го бизнесмен заявлял, что этот препарат ему назначили врачи как средство от депрессии, и отвергал сообщения о злоупотреблении этим веществом.

Маск опубликовал отрицательные результаты теста на наркотики
Общество

Об употреблении Илоном Маском наркотиков одним из первых писал The Wall Street Journal. По данным издания, миллиардер создал культуру употребления наркотиков, потому что его друзья и коллеги вынуждены присоединяться из страха разочаровать его и потерять свое положение.

Летом 2025-го газета The New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что Маск гораздо активнее, чем считалось ранее, принимает наркотики, в том числе употреблял их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Из-за зависимости у бизнесмена возникли проблемы со здоровьем, он стал агрессивнее, а сам он стал зациклен на том, чтобы иметь больше детей, отмечало издание.

В ответ Маск заявил, что NYT «врет как проклятая». Спустя несколько недель он показал результаты своего теста на наркотики, который показал отсутствие в организме запрещенных веществ.

Трамп заявлял, что его не волнуют сведения о приеме Маском наркотических средств. Он назвал бизнесмена «фантастическим» и отметил, что тот проделал «отличную работу».

