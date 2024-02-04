WSJ сообщила об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX

Илон Маск употреблял наркотики с приближенными и коллегами, которые боялись отказать ему, выяснила WSJ. По ее данным, друзья и руководители его компаний опасаются психологического состояния бизнесмена

Илон Маск (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Миллиардер Илон Маск создал культуру употребления наркотиков, из-за чего друзья и коллеги были вынуждены присоединяться из страха разочаровать его, потерять место в близком кругу, потерять капитал и социальный статус, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В последние годы 52-летнего Маска замечали на вечеринках, употребляющим кетамин и экстази, рассказали очевидцы или проинформированные о происходившем там.

По данным издания, наркотики с ним употребляли нынешние и бывшие директора и члены правления Tesla и SpaceX, некоторые из которых вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции. Друзья Маска и некоторые члены совета директоров беспокоятся его состоянием, пишет издание. Хороший друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».

Власти России называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. Президент Владимир Путин в июне 2019 года говорил, что считает угрозой для России либерализацию наказания за незаконный оборот наркотиков. Он и позднее затрагивал эту тему. «О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков», — сказал президент в 2020 году.

WSJ прежде уже сообщала об употреблении Маском наркотиков и опасениях его друзей. В январском материале было сказано, что миллиардер употребляет препараты на частных вечеринках по всему миру, а другие приглашенные подписывают соглашения о неразглашении информации или сдают свои телефоны у входа.

Одна из бывших директоров Tesla, Линда Джонсон Райс, настолько разочаровалась в Маске из-за его нестабильного поведения, что отказалась переизбираться в совет, рассказали изданию источники.

Как пишет WSJ, подозрения возникли еще в 2017 году, когда Маск должен был выступить перед сотнями сотрудников SpaceX на общем собрании в Калифорнии. По словам очевидцев, он в течение 15 минут говорил невнятно и бессвязно. В результате в происходящее вмешалась президент SpaceX Гвинн Шотвелл, взяв слово. Один из руководителей компании затем на условиях анонимности описал инцидент как «нонсенс» и «вызывающим отвращение».

Маск в ответ напомнил в Twitter об успехах его компаний. «Что бы я ни делал, я, очевидно, должен продолжать это делать!», — подчеркнул миллиардер. Он говорил, что по просьбе NASA в течение трех лет сдавал анализы, и ни разу не было выявлено даже следов наркотиков или алкоголя.