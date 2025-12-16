Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд. Теперь он ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире. Как далеко другим до состояния Маска и $1 трлн — в инфографике РБК

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $600 млрд. Это произошло после того, как основанная бизнесменом SpaceX привела оценку своей стоимости $800 млрд, сообщили Forbes два инвестора.

Издание еще не обновило рейтинг миллиардеров, согласно ему состояние Маска составляет только $508,1 млрд. Более актуальные данные у Bloomberg: в индексе миллиардеров агентства совокупное состояние американского бизнесмена оценивается в $638 млрд.

Сейчас Маск ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире, отмечает Forbes. По данным Bloomberg, отрыв главы SpaceX от второго номера в рейтинге миллиардеров, сооснователя Google Ларри Пейджа с состоянием $265 млрд, — $373 млрд.

В октябре 2025 года состояние Маска превысило $500 млрд — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки $300 млрд и $400 млрд достигало только состояние основателя Oracle Ларри Эллисона.