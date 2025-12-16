 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Инфографика РБК⁠,
0

Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика

Forbes: Маск первым в истории достиг состояния $600 млрд
Сюжет
Инфографика РБК
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд. Теперь он ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире. Как далеко другим до состояния Маска и $1 трлн — в инфографике РБК

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $600 млрд. Это произошло после того, как основанная бизнесменом SpaceX привела оценку своей стоимости $800 млрд, сообщили Forbes два инвестора.

Издание еще не обновило рейтинг миллиардеров, согласно ему состояние Маска составляет только $508,1 млрд. Более актуальные данные у Bloomberg: в индексе миллиардеров агентства совокупное состояние американского бизнесмена оценивается в $638 млрд.

Сейчас Маск ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире, отмечает Forbes. По данным Bloomberg, отрыв главы SpaceX от второго номера в рейтинге миллиардеров, сооснователя Google Ларри Пейджа с состоянием $265 млрд, — $373 млрд.

Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить?
Политика
Илон Маск

В октябре 2025 года состояние Маска превысило $500 млрд — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки $300 млрд и $400 млрд достигало только состояние основателя Oracle Ларри Эллисона.

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
миллиардер Илон Маск Forbes Bloomberg Billionaires Index
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Ларри Пейдж фото
Ларри Пейдж
программист, бизнесмен, сооснователь Google
26 марта 1973 года
Сергей Брин фото
Сергей Брин
предприниматель, сооснователь Google
21 августа 1973 года
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Forbes узнал, что Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца
Финансы
Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
Бизнес
Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить?
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:26
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58
Сторона Долиной сообщила, что покупатель не заметила странности на сделке Общество, 16:56