 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой

Зеленский: холод может стать одним из самых опасных видов оружия этой зимой
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский предупредил, что зимний холод может быть «одним из самых опасных видов оружия», и призвал поддерживать ПВО Украины. До этого он говорил о готовности к «энергетическому перемирию», если Москва согласится на этот шаг
Фото: Andrew Kravchenko / AP / ТАСС
Фото: Andrew Kravchenko / AP / ТАСС

Холод может быть «одним из самых опасных видов оружия» этой зимой, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов. Трансляция доступна в YouTube-канале офиса президента Украины.

Говоря об энергетической безопасности Украины, Зеленский утверждал, что Москва пытается использовать холодную погоду «против нормальной жизни» украинцев. «Поэтому так важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию. Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за предоставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и другую поддержку. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Песков на вопрос об энергетическом перемирии ответил о работе над миром
Политика
Дмитрий Песков

Власти Украины в последнее время не раз сообщали об отключениях света и тепла после взрывов. Так, глава МВД Украины Игорь Клименко 13 декабря заявил, что в стране без электроснабжения остались более 1 млн абонентов. Российское Минобороны затем отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 декабря Зеленский заявил, что Украина готова к «энергетическому перемирию», если на этот шаг пойдет и российская сторона. В Кремле на это ответили, что Москва стремится к «устойчивому, гарантированному, долгосрочному миру», а не перемирию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 12 декабря поддержал идею моратория на удары по объектам энергетики.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский холода ПВО Нидерланды энергетическая безопасность
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
WP узнала об опасениях «раскола» энергосистемы Украины на две части
Политика
Большая часть Одессы осталась без света, тепла и воды
Политика
Часть Киева осталась без света на фоне повторных взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:06
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33