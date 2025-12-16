Зеленский: холод может стать одним из самых опасных видов оружия этой зимой

Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой

Зеленский предупредил, что зимний холод может быть «одним из самых опасных видов оружия», и призвал поддерживать ПВО Украины. До этого он говорил о готовности к «энергетическому перемирию», если Москва согласится на этот шаг

Фото: Andrew Kravchenko / AP / ТАСС

Холод может быть «одним из самых опасных видов оружия» этой зимой, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов. Трансляция доступна в YouTube-канале офиса президента Украины.

Говоря об энергетической безопасности Украины, Зеленский утверждал, что Москва пытается использовать холодную погоду «против нормальной жизни» украинцев. «Поэтому так важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию. Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за предоставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и другую поддержку. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Власти Украины в последнее время не раз сообщали об отключениях света и тепла после взрывов. Так, глава МВД Украины Игорь Клименко 13 декабря заявил, что в стране без электроснабжения остались более 1 млн абонентов. Российское Минобороны затем отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 декабря Зеленский заявил, что Украина готова к «энергетическому перемирию», если на этот шаг пойдет и российская сторона. В Кремле на это ответили, что Москва стремится к «устойчивому, гарантированному, долгосрочному миру», а не перемирию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 12 декабря поддержал идею моратория на удары по объектам энергетики.