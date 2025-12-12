Эрдоган на встрече с Путиным поддержал идею «энергетического моратория»

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters)

Ограниченное прекращение ударов по энергетическим объектам и портам могло бы быть полезным для обеих сторон, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане. Об этом сообщает канцелярия лидера Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что <...> можно добиться прогресса в областях, имеющих практическую выгоду для обеих сторон, в первую очередь, предложив в качестве возможного варианта ограниченное прекращение огня, направленное против энергетических объектов и портов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность справедливого и прочного мира и заявил, что Турция внимательно следит за переговорами по Украине и готова принять их в любых форматах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.

Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

Ранее, 3 декабря, российский танкер Midvolga подвергся атаке беспилотника в Черном море в 80 морских милях от турецкого побережья. Судно с 13 членами экипажа перевозило подсолнечное масло и следовало из России в Грузию. До этого, 28 ноября, в Черном море атаке подверглись два других танкера — Kairos и Virat. Оба шли под флагом Гамбии.

Вскоре после этого инцидента Эрдоган заявил, что российско-украинский конфликт угрожает безопасности судоходства в Черном море, а удары по танкерам свидетельствуют о его эскалации. МИД Турции, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с атаками.