Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган на встрече с Путиным поддержал идею «энергетического моратория»

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters)

Ограниченное прекращение ударов по энергетическим объектам и портам могло бы быть полезным для обеих сторон, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане. Об этом сообщает канцелярия лидера Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что <...> можно добиться прогресса в областях, имеющих практическую выгоду для обеих сторон, в первую очередь, предложив в качестве возможного варианта ограниченное прекращение огня, направленное против энергетических объектов и портов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность справедливого и прочного мира и заявил, что Турция внимательно следит за переговорами по Украине и готова принять их в любых форматах.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.

Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами
Политика
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

Ранее, 3 декабря, российский танкер Midvolga подвергся атаке беспилотника в Черном море в 80 морских милях от турецкого побережья. Судно с 13 членами экипажа перевозило подсолнечное масло и следовало из России в Грузию. До этого, 28 ноября, в Черном море атаке подверглись два других танкера — Kairos и Virat. Оба шли под флагом Гамбии.

Вскоре после этого инцидента Эрдоган заявил, что российско-украинский конфликт угрожает безопасности судоходства в Черном море, а удары по танкерам свидетельствуют о его эскалации. МИД Турции, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с атаками. 

Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
