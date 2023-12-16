В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве работают средства ПВО, сообщил мэр Кличко, добавив, что взрывы слышно в Дарницком районе на левой стороне Днепра. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: Sergii Kharchenko / Zuma Press / Global Look Press

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе», — написал он.

Позже Кличко добавил, что взрывы слышны в Подольском районе Киева.

О том, что в украинской столице звучат взрывы, ранее сообщили корреспонденты «Суспiльне».

В Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы в Киеве звучали днем 14 декабря, а также в ночь на 13 декабря. В последнем случае Кличко сообщал, что в результате ударов пострадали 53 человека, 20 госпитализировали. Из-за падения обломков в городе возникли пожары, были повреждены здания.

По данным городской военной администрации, в результате работы ПВО по воздушным целям в общей сложности в украинской столице тогда зафиксировали «около десятка случаев падения обломков» — в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.