В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.
«Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе», — написал он.
Позже Кличко добавил, что взрывы слышны в Подольском районе Киева.
О том, что в украинской столице звучат взрывы, ранее сообщили корреспонденты «Суспiльне».
В Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы в Киеве звучали днем 14 декабря, а также в ночь на 13 декабря. В последнем случае Кличко сообщал, что в результате ударов пострадали 53 человека, 20 госпитализировали. Из-за падения обломков в городе возникли пожары, были повреждены здания.
По данным городской военной администрации, в результате работы ПВО по воздушным целям в общей сложности в украинской столице тогда зафиксировали «около десятка случаев падения обломков» — в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.