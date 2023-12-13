Кличко сообщил о 53 пострадавших в Киеве из-за ночных взрывов

Власти Киева сообщили о падении обломков после работы средств ПВО, ночью жители жаловались на перебои с водоснабжением. Минобороны России заявляет, что удары наносятся только по военным объектам и энергетической инфраструктуре

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В Киеве в результате ночных взрывов пострадали 53 человека, 20 из них госпитализировали, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным городской военной администрации, в результате работы ПВО по воздушным целям в общей сложности в Киеве зафиксировано «около десятка случаев падения обломков» — в Голосеевском, Дарницкм и Деснянском районах.

В Днепровском районе выбило окна в двух жилых домах, частично разрушены три частных дома; обломки ракеты упали на проезжую часть, повреждена водопроводная сеть, обесточены 35 частных домов, сообщили в администрации.

Ночью ТСН со ссылкой на местных жителей писал, что в некоторых районах Киева не было воды.

В ночь на 13 декабря взрывы также звучали в Киевской, Черниговской и Одесской областях, там объявляли воздушную тревогу. Глава Одесской военной облдминистрации Олег Кипер сообщал о работе ПВО и ранении двух человек.



Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

