 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о 53 пострадавших в Киеве из-за ночных взрывов

Мэр Киева Кличко: из-за ночных взрывов пострадали 53 человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Киева сообщили о падении обломков после работы средств ПВО, ночью жители жаловались на перебои с водоснабжением. Минобороны России заявляет, что удары наносятся только по военным объектам и энергетической инфраструктуре
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Киеве в результате ночных взрывов пострадали 53 человека, 20 из них госпитализировали, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным городской военной администрации, в результате работы ПВО по воздушным целям в общей сложности в Киеве зафиксировано «около десятка случаев падения обломков» — в Голосеевском, Дарницкм и Деснянском районах.

В Днепровском районе выбило окна в двух жилых домах, частично разрушены три частных дома; обломки ракеты упали на проезжую часть, повреждена водопроводная сеть, обесточены 35 частных домов, сообщили в администрации.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ночью ТСН со ссылкой на местных жителей писал, что в некоторых районах Киева не было воды.

В ночь на 13 декабря взрывы также звучали в Киевской, Черниговской и Одесской областях, там объявляли воздушную тревогу. Глава Одесской военной облдминистрации Олег Кипер сообщал о работе ПВО и ранении двух человек.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
 

Теги
Киев Виталий Кличко взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
В Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
В Петербурге на Невском из-за отключения электричества встали троллейбусы Общество, 11:45
Генсек СНГ ответил на предположения о скором развале организации Политика, 11:43
Как инвестиции в частную школу помогут воспитать новых предпринимателей Отрасли, 11:43
Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом Политика, 11:42
Кличко сообщил о 53 пострадавших в Киеве из-за ночных взрывов Политика, 11:39
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 11:37
ОАЭ ставят на приток мозгов. Что в планах у первого в мире министра по ИИ Pro, 11:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 11:32
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 11:32
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 11:30
Байден предупредил Израиль о возможной изоляции Политика, 11:30
Дилеры привезли в Россию конкурента Toyota Highlander из Китая Авто, 11:27
На Украине священнику выдали повестку за слова «раб Божий» Политика, 11:27
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 11:25