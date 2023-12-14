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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях. По всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Киеве прогремели взрывы, передают «Страна.ua» и «Суспiльне». В городе объявлена воздушная тревога, сообщает военная администрация украинской столицы в телеграм-канале.

Кроме того, взрывы слышны в районе города Староконстантинов в Хмельницкой области, пишут издания. По данным Klymenko Time, также прозвучали взрывы в Житомирской области. В Староконстантинове находится военный аэродром, Минобороны России ранее неоднократно сообщало об ударах по нему.

Согласно данным оповещательных ресурсов, воздушная тревога в третий раз за день была объявлена по всей Украине. Отбои тревог начались в 17:14 мск.

В Киеве прозвучали взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В предыдущий раз взрывы в Киеве звучали в ночь на 13 декабря. По данным городской военной администрации, в результате работы ПВО по воздушным целям в общей сложности в украинской столице тогда зафиксировали «около десятка случаев падения обломков» — в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.

В результате ударов пострадали 53 человека, 20 госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Из-за падения обломков в городе возникли пожары, были повреждены здания.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев взрывы Воздушная тревога Хмельницкая область
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