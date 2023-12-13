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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве объявили воздушную тревогу, прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине
В Киеве прозвучали звуки взрывов, пишут украинские СМИ. Мэр Кличко сообщил, что во дворе в Днепровской районе горят машины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных оповещательных сервисов. Корреспонденты Суспiльне сообщают о звуках взрывов в украинской столице. ТСН пишет, что прозвучало несколько сильных взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во дворе дома в Днепровском районе горят машины. В телеграм-канале он написал, что из дома эвакуируют жителей, на месте работают пожарные и медики. По информации Кличко, обломки упали также на частный дом в Днепровском районе, там тушат пожар.

Позже киевский мэр рассказал, что в Днепровском районе пострадали пять человек: трех госпитализировали, двум оказали помощь на месте. К 5:34, по его данным, число пострадавших увеличилось до 25, из них 13 госпитализированы.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что на левом берегу города зафиксировано «многочисленное падение обломков». Его заявление опубликовано в телеграм-канале администрации. По предварительным данным, кроме возгорания в Днепровском районе, также начался пожар во дворе дома в Деснянском районе, добавил он. Туда выехали экстренные службы.

ТСН со ссылкой на местных жителей пишет, что в некоторых районах Киева нет воды.

Также сигналы тревоги звучат в Киевской и Черниговской областях. Воздушную тревогу объявили после сообщений о взрывах.

В Киеве прозвучали взрывы
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Ранее воздушную тревогу объявляли в Одесской области, сообщалось о звуках взрывов в регионе. Как позже сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, там работали силы противовоздушной обороны. В результате ударов двое мужчин получили ранения, их госпитализировали, добавил Кипер. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой — с состоянии средней тяжести, уточнил глава администрации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Воздушная тревога взрывы Виталий Кличко
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