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«Пионерия» проиграла 0,3% в голосовании за название нового движения детей

Россияне проголосовали за нынешнее название Российского движения детей и молодежи
Итоговое название молодежная организация пообещала огласить на съезде 18 декабря. Больше всего голосов поступило за название «Российское движение детей и молодежи», на втором месте — «Пионеры»
Фото: rddm_official / VK
Фото: rddm_official / VK

В голосовании за новое название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) победило нынешнее. Об этом сообщает телеграм-канал движения.

На прикрепленной к публикации картинке видны результаты голосования: первое место заняла позиция «Российское движение детей и молодежи» с 17,51% голосов, второе — «Пионеры» с 17,23% (отрыв от самого популярного варианта — всего 0,28%), третье — «Движение им. Гагарина» с 17,14%. На последнем месте оказалось название «Движение школьников и молодежи», за которое проголосовали чуть больше процента участников. Всего за время голосования было учтено 115 тыс. голосов.

«Вместе с вами мы сформировали топ-10 названий из семи тысяч вариантов, предложенных в рамках Конкурса соавторов. Многие варианты нашли поддержку у большого количества проголосовавших», — уточнили в движении. Там отметили, что итоговое решение о названии будет принято 18 декабря во время первого съезда.

1 июня президент Владимир Путин поддержал создание единого детского движения в России под названием «Большая перемена» (в голосовании оно заняло лишь пятое место).

Законопроект о российском движении детей и молодежи единороссы внесли в Госдуму 19 мая — в день столетия пионерского движения. Единственное отличие детского движения от пионерии — отсутствие привязки к политической партии, говорила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Мы живем в удивительное и очень важное время, когда мы можем создать и воссоздать лучшее, что у нас было», — сказала председатель комиссии Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

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