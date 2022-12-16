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Путин обсудит с Госсоветом молодежную политику в очном формате

Пресс-секретарь Песков: Путин проведет очное заседание Госсовета 22 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Большой Госсовет, посвященный реализации молодежной политики в современных условиях, пройдет 22 декабря в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков.

Песков анонсировал заседание большого Госсовета на следующей неделе накануне.

Государственный совет России — совещательный орган, содействующий осуществлению полномочий главы государства по вопросам согласованного функционирования органов госвласти.

Госсовет был создан указом Путина в 2000 году. В задачи совещательного органа входило содействие реализации полномочий главы государства. После поправок, которые закрепляют статус Госсовета в Конституции, его члены могут принимать участие в разработке параметров проекта бюджета и утверждении критериев эффективности глав регионов, а также указывать на необходимость принять те или иные законы.

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В состав большого Госсовета включены кроме президента России премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента, губернаторы. Также туда входят полпреды президента в федеральных округах, главы фракций политических партий в Госдуме, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Федерации независимых профсоюзов России.

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Госсовет Владимир Путин Дмитрий Песков

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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