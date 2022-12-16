Песков назвал чушью данные WSJ о поручении Кадырову убить Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложными данные The Wall Street Journal о том, что в начале военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента страны Владимира Зеленского. «Это полная чушь», — сказал он ТАСС.

Статья WSJ вышла 16 декабря, издание ссылается на представителей украинской разведки. В материале также приведен комментарий Пескова, который называет данные газеты «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным» утверждением.

Газета, ссылаясь на бывшего кремлевского чиновника и человека, близкого к Кремлю, писала, что Путин связывается с Кадыровым напрямую, а не через помощников, как с другими главами российских регионов, при этом такие контакты происходят редко. Песков заявил WSJ, что Путин «оценивает управленческие качества Кадырова», а их отношения «не выходят за рамки отношений главы государства и главы субъекта».

Пресс-секретарь добавил, что Путин и Кадыров регулярно обсуждают ход боевых действий.

Материал дополняется