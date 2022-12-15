Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 10:55
Навка пообещала сделать все возможное для проведения ледового шоу в ЛНР Спорт, 10:55
Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене Общество, 10:48
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:43
Как работает программа обновления объектов здравоохранения Москвы Город, 10:43
Последствия массированного обстрела Донецка. Видео Политика, 10:41
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях Национальные проекты, 10:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:38
Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку Политика, 10:36
Цифровая трансформация: как меняется отечественная энергетическая отрасль РБК+, 10:34
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 10:32
На перекрестке столиц: как новый квартал «Метрополия» изменил юго-восток РБК Недвижимость, 10:30
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Город, 10:30
Политика ,  
0 

Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку

В Нагорном Карабахе возникла гуманитарная катастрофа из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию иначе как гуманитарной катастрофой назвать нельзя. Этот кризис возник вследствие невыполнения Азербайджаном принятых им международных обязательств», — цитирует главу правительства агентство «Новости-Армения».

«В последние дни гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне обострилась. Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, перекрыл газопровод, обеспечивающий Нагорный Карабах природным газом», — сказал он.

Пашинян отметил, что жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение, столкнулись со сложностями отопления квартир зимой, тысячи людей, в том числе дети, остались на дорогах. Премьер добавил, что больные люди лишены лекарств и врачебного обслуживания, прерваны поставки продовольствия и других предметов первой необходимости.

По его словам, в фактической блокаде оказались 120 тыс. человек, а из-за отключения отопления прекратили работу школы и детские сады, в которых были около 22 тыс. детей.

12 ноября МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images «Этот парень — монстр»: как Роналду сохраняет идеальную форму в 37 лет
Фото: Shutterstock Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»
Фото: Sam Cumming / Unsplash Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
Фото: Нина Зотина / РИА Новости «Деньги — это ограничение»: миллиардер Рыбаков — о психологии бедности
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Фото: Astrid Riecken / Getty Images Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter