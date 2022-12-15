Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку

В Нагорном Карабахе возникла гуманитарная катастрофа из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию иначе как гуманитарной катастрофой назвать нельзя. Этот кризис возник вследствие невыполнения Азербайджаном принятых им международных обязательств», — цитирует главу правительства агентство «Новости-Армения».

«В последние дни гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне обострилась. Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, перекрыл газопровод, обеспечивающий Нагорный Карабах природным газом», — сказал он.





Пашинян отметил, что жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение, столкнулись со сложностями отопления квартир зимой, тысячи людей, в том числе дети, остались на дорогах. Премьер добавил, что больные люди лишены лекарств и врачебного обслуживания, прерваны поставки продовольствия и других предметов первой необходимости.

По его словам, в фактической блокаде оказались 120 тыс. человек, а из-за отключения отопления прекратили работу школы и детские сады, в которых были около 22 тыс. детей.

12 ноября МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана.

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