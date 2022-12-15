Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор

Лачинский коридор был заблокирован 12 декабря группой неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. Армения после этого обратилась к российским миротворцам. Гутерриш призвал разблокировать дорогу

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах, и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генсека.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора <...> [и] призывает стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями», — сказано в документе.

Кроме этого, Гутерриш подтвердил свою поддержку продолжающимся усилиям по мирному урегулированию в регионе.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

12 ноября МИД Армении сообщил, что группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор. Как указали в министерстве, Баку грубо нарушил шестой пункт Трехстороннего заявления, согласно которому «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору».

Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после блокировки коридора обратился к командованию российских миротворцев.

В свою очередь азербайджанские активисты заявляли, что пришли требовать прекращения эксплуатирования природных ресурсов Нагорного Карабаха, которое они объявили незаконным. В частности, они грозили блокировать коридор до тех пор, пока азербайджанских официальных лиц не допустят для «инспекции» на золотые рудники.

Речь идет о рудниках Гызылбулаг и Дамирли, которые находятся на северо-востоке НКР. 10 декабря представители Министерств экономики и экологии Азербайджана попытались попасть на рудники «для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых», однако «группа местных активистов» не допустила их. После этого в азербайджанском МИДе указали, что рудники входят в зону ответственности российских миротворцев и передали ноту российской стороне.