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Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор

Лачинский коридор был заблокирован 12 декабря группой неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. Армения после этого обратилась к российским миротворцам. Гутерриш призвал разблокировать дорогу
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах, и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генсека.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора <...> [и] призывает стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями», — сказано в документе.

Кроме этого, Гутерриш подтвердил свою поддержку продолжающимся усилиям по мирному урегулированию в регионе.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

12 ноября МИД Армении сообщил, что группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор. Как указали в министерстве, Баку грубо нарушил шестой пункт Трехстороннего заявления, согласно которому «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору».

Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после блокировки коридора обратился к командованию российских миротворцев.

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В свою очередь азербайджанские активисты заявляли, что пришли требовать прекращения эксплуатирования природных ресурсов Нагорного Карабаха, которое они объявили незаконным. В частности, они грозили блокировать коридор до тех пор, пока азербайджанских официальных лиц не допустят для «инспекции» на золотые рудники.

Речь идет о рудниках Гызылбулаг и Дамирли, которые находятся на северо-востоке НКР. 10 декабря представители Министерств экономики и экологии Азербайджана попытались попасть на рудники «для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых», однако «группа местных активистов» не допустила их. После этого в азербайджанском МИДе указали, что рудники входят в зону ответственности российских миротворцев и передали ноту российской стороне.

Нагорный Карабах — регион в восточной части Армянского нагорья, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из них — этнические армяне.

В НКР расположены одни из самых богатых в регионе месторождений Гызылбулаг (золото) и Дамирли (Дрмбон, медь и молибден). После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Нагорного Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов республики.

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Армения Азербайджан Антониу Гутерриш ООН
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