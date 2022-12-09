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Технологии и медиа ,  
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В VK появилась маркировка сообществ с потенциальным ЛГБТ-контентом

Корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» сообщили о маркировках ЛГБТ-контента в социальной сети «ВКонтакте». В VK объяснили это требованиями законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В социальной сети «ВКонтакте» (VK) появились маркировки, предупреждающие пользователей о контенте с потенциальной ЛГБТ-тематикой. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов.

При входе в определенные сообщества появляется плашка: «В сообществе могут быть спорные материалы. Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ».

Соцсеть сослалась на требования федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и административную ответственность за «пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений». Отмечается, что в случае неисполнения законодательства, «ВКонтакте» грозит блокировка на территории России.

«ВКонтакте» не принимает решения, какая информация может считаться недопустимой по законодательству страны, а какая — нет. Мы не можем быть уверены, какой контент будет запрещен на территории конкретного государства. «ВКонтакте» лишь предупреждает пользователей, что материалы могут оказаться спорными», — говорится в сообщении.

В начале декабря в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно новому закону, такая  пропаганда полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
ВКонтакте ЛГБТ пропаганда гомосексуализма
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Ваш доход
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0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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