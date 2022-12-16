Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin.
«Нам известно о крушении F-35B на взлетно-посадочной полосе <...> мы знаем, что пилоту удалось успешно катапультировался», — говорится в сообщении.
Авария произошла на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт, инфраструктуру которого также использует Lockheed Martin.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35 °C) для нужд ВМС США.
Власти США и их союзников ранее неоднократно сообщали о крушении новейших американских истребителей. Так, в ноябре прошлого года самолет F-35 британских ВВС потерпел крушение в Средиземном море, пилот успел катапультироваться. До этого, в июне 2020 года, у заходившего на посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта F-35A Lightning II при приземлении сломалось шасси. Летчик смог покинуть самолет.
В январе прошлого года США приняли решение отложить полномасштабное производство истребителей F-35 на неопределенный срок. По словам пресс-секретаря замглавы Пентагона Эллен Лорд, причиной отмены стали «технические проблемы и влияние COVID-19».