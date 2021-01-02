США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, сообщает Bloomberg. Ведомство еще не готово указать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.

Испытания должны были пройти не позднее марта 2021 года, однако заместитель главы Пентагона Эллен Лорд отменила их. По словам пресс-секретаря Лорд, причиной стали «технические проблемы и влияние COVID-19». Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.

Bloomberg отмечает, что после проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса, который необходим для принятия решения о массовом производстве.

28 декабря военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая производит F-35, сообщила, что что в 2020 году Пентагону и зарубежным заказчикам было поставлено 123 истребителя вместо 141 запланированного. Причиной стали задержки, вызванные пандемией коронавируса. Вооруженные силы США получили 74 самолета, 31 истребитель был поставлен странам-участницам программы по его созданию, еще 18 — иностранным покупателям.

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